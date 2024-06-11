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Россияне за прошедшие сутки нанесли почти 550 ударов по Запорожской области, три человека получили ранения

Наслідки обстрілів Запорізької області

В течение суток под вражеским огнем оказались 10 населенных пунктов Запорожской области. В Пологовском районе в результате удара россиян получили ранения три человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Две женщины и мужчина ранены во время атаки россиян по Пологовскому району. В течение суток оккупанты 548 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 10 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

В частности:

  • враг нанес 5 авиационных ударов по Цветковому и Каменскому;
  • 220 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Работино, Малиновку и Новоандреевку;
  • 22 обстрела из РСЗО накрыли Работино, Малую Токмачку, Новоандреевку и Малиновку;
  • 301 артобстрел нанесен по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки, Новоданиловки и Степногорска.

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Автор: 

обстрел (27259) Запорожская область (3097)


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