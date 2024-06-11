Рашисты за прошедшие сутки нанесли удары по 14 населенным пунктам Херсонщины, один человек получил ранение

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Токаревка, Тягинка, Ивановка, Садовое, Михайловка, Берислав, Веселое, Станислав, Новотягинка, Кизомыс, Антоновка, Приднепровское, Республиканец и город Херсон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 2 многоэтажки и 15 частных домов. Было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, учебные заведения и автомобиль", - говорится в сообщении.

По информации начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко, в громаде в результате обстрелов повреждены 7 частных домов и 2 многоэтажки, а также 2 здания образовательных учреждений.

"За минувшие сутки одна женщина получила ранения. Ей оказана медицинская помощь", - сообщил Мрочко.

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