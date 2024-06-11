Рашисты атаковали Никополь и район: Поврежден инфраструктурный объект и дома

Российские войска вечером и утром атаковали Никополь и Марганецкую громаду Днепропетровщины дронами-камикадзе и артиллерией.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Так, вечером были атакованы Никополь и Марганецкая громада. А утром снова атаковали райцентр.

"Там повреждены инфраструктурный объект, 3 частных дома и хозяйственная постройка. Погибших и пострадавших нет", - добавил глава области.

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