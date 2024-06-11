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Новости Война
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Рашисты атаковали Никополь и район: Поврежден инфраструктурный объект и дома

Обстріли Нікополя

Российские войска вечером и утром атаковали Никополь и Марганецкую громаду Днепропетровщины дронами-камикадзе и артиллерией.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Так, вечером были атакованы Никополь и Марганецкая громада. А утром снова атаковали райцентр.

"Там повреждены инфраструктурный объект, 3 частных дома и хозяйственная постройка. Погибших и пострадавших нет", - добавил глава области.

Также читайте: Россияне атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и из артиллерии: пострадал 1 человек, повреждено 6 частных домов. ФОТОРЕПОРТАЖ

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обстрел (27259) Никополь (1029) Днепропетровская область (3975)


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