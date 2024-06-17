Продолжается атака оккупантов в направлении Волчанска, в районе Красногоровки бой, - Генштаб

С начала этих суток, 11 июня 2024 года, по всей линии фронта уже произошло 37 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы территории Украины

Как отмечается, захватчики осуществили два ракетных удара, четыре авиационных удара десятью управляемыми авиабомбами, задействовали 40 дронов-камикадзе и осуществили около 500 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении сейчас продолжается атака оккупантов в направлении Волчанска. Ситуация контролируемая. За прошедшие сутки на направлении захватчики потеряли 79 человек живой силы, 26 из них - безвозвратно. Уничтожены танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и шесть единиц спецтехники. Повреждены два танка, одна ББМ и три артсистемы. Поражены 22 укрытия личного состава врага и один склад с боеприпасами.

На Купянском направлении наши воины отражают две атаки российских захватчиков в районе Берестового. Ситуация под контролем наших защитников.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении наши войска отражали восемь попыток оккупантов улучшить тактическое положение. Враг концентрирует свои усилия неподалеку от Тернов. Там отбит один штурм, три боестолкновения продолжаются. Также боевые действия продолжаются в районах Дружелюбовки, Невского и Григорьевки.

На Северском направлении успешно отбито пять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Верхнекаменского и Выемки. Возле последнего населенного пункта одно боевое столкновение еще продолжается.

На Краматорском направлении с начала суток произошло три штурма противника. Один, в районе Часова Яра, отбит. Боевые действия продолжаются в районах Клещиевки и Андреевки.

"На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения российских войск в глубину украинской территории. Враг продолжает попытки прорыва нашей обороны в районах Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Яснобродовки. В настоящее время продолжается семь боевых столкновений. Ситуация под контролем Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

По уточненной информации, на Покровском направлении, вчера враг потерял 259 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожен танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и дозвуковой штурмовик Су-25. Повреждены два вражеских танка и четыре боевых бронированных машины.

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На Кураховском направлении враг дважды начинал штурмовые действия. Вблизи Парасковиевки атака успешно отбита. Бой продолжается в районе Красногоровки. Вчера на направлении оккупанты потеряли 76 человек убитыми и ранеными, уничтожено четыре танка, четыре ББМ и четыре автомобиля.

Обстановка на Юге

На Гуляйпольском направлении враг активизировался в районе Чаривного - продолжается три боевых столкновения. Оккупанты получают жесткий отпор.

На Ореховском направлении российский агрессор совершил четыре попытки улучшить тактическое положение в районе Малой Токмачки и Щербаков.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.