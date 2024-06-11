Кэмерон призвал ужесточить санкции против РФ: Надо спросить себя: чего боится Путин?
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон считает, что Запад должен усилить санкции против РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
"Мы знаем, что именно Россия пытается делать. Она пытается уничтожить энергетический сектор, она пытается захватить коксующийся уголь, который имеет ключевое значение для украинской металлургии, и пытается уничтожить газохранилища в Украине. Они делают это жестко и точно. И мы должны спросить себя: отвечаем ли мы с такой же жесткостью и точностью?" - заявил он на конференции по восстановлению Украины.
По словам Кэмерона, надо бить по наиболее болезненным местам РФ.
"Надо спросить себя: чего боится Путин? Он боится, что мы откажемся от углеводородов. Он боится, что мы возьмемся за замороженные государственные активы России. И я надеюсь, что на саммите G7 на этой неделе мы как минимум договоримся использовать проценты от замороженных активов для того, чтобы собрать огромный займ для Украины. И деньги начнут поступать задолго до ноябрьских выборов в Америке", - пояснил министр.
Также он упомянул о теневом флоте.
"В основном это незастрахованные корабли, опасные для экологии. Я хочу знать, что каждый раз, когда они заходят в нейтральный порт, их проверяют, арестовывают и им не разрешают перевозить российскую нефть. ... У нас все карты на руках: самая сильная экономика, самые крепкие союзы, глубокая экспертиза, знания", - добавил Кэмерон.
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ну накладуть нові санкції на роги і копита... і що далі якщо вони не будуть їх дотримуватись
А потім Франція попросить тихо зняти як було з титаном, штати тихо знімуть санкції з платежів за енергоресурси... а ще куплять уран в рекордних кількостях і т.д.