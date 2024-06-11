Переправлял мужчин через границу в Румынию за $5000: На Буковине задержан экс-чиновник районного ТЦК

Правоохранители в Черновицкой области задержали бывшего чиновника районного ТЦК, который за 5000 долларов проводил мужчин через границу в Румынию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

Схема организаторов

Отмечается, что "клиентов" организаторы собирали в определенном месте вблизи границы и затем лесополосой проводили вне официальных пунктов пропуска.

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"Желающих выехать подыскивали среди жителей Черновицкой области. В дальнейшем подробности относительно даты, времени и места пересечения обсуждали непосредственно с клиентами в частном общении и онлайн. Согласовав детали, присылали координаты и соответствующую информацию. За услуги по незаконному пересечению границы брали по 5000 долларов с человека. После встречи клиентов переводили через государственную границу в Румынию. Переход проходил лесополосами вне официальных пунктов пропуска", - говорится в сообщении.

Одним из участников схемы оказался 35-летний житель Черновицкого района. Его задержали во время получения средств за "услугу проводника".

Что грозит?

Мужчине уже объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения более 242 тыс. грн залога.

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За незаконную переправку лиц через государственную границу Украины может грозить лишение свободы на срок от семи до девяти лет.

В Черновицкой областной прокуратуре уточнили, что имея опыт работы с военнообязанными, бывший военнослужащий наладил схему незаконного обогащения от организации их незаконно переправки за границу.