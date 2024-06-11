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Переправлял мужчин через границу в Румынию за $5000: На Буковине задержан экс-чиновник районного ТЦК

нацполіція

Правоохранители в Черновицкой области задержали бывшего чиновника районного ТЦК, который за 5000 долларов проводил мужчин через границу в Румынию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

Схема организаторов

Отмечается, что "клиентов" организаторы собирали в определенном месте вблизи границы и затем лесополосой проводили вне официальных пунктов пропуска.

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"Желающих выехать подыскивали среди жителей Черновицкой области. В дальнейшем подробности относительно даты, времени и места пересечения обсуждали непосредственно с клиентами в частном общении и онлайн. Согласовав детали, присылали координаты и соответствующую информацию. За услуги по незаконному пересечению границы брали по 5000 долларов с человека. После встречи клиентов переводили через государственную границу в Румынию. Переход проходил лесополосами вне официальных пунктов пропуска", - говорится в сообщении.

Одним из участников схемы оказался 35-летний житель Черновицкого района. Его задержали во время получения средств за "услугу проводника".

Что грозит?

Мужчине уже объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения более 242 тыс. грн залога.

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За незаконную переправку лиц через государственную границу Украины может грозить лишение свободы на срок от семи до девяти лет.

В Черновицкой областной прокуратуре уточнили, что имея опыт работы с военнообязанными, бывший военнослужащий наладил схему незаконного обогащения от организации их незаконно переправки за границу.

Автор: 

Буковина (897) Нацполиция (16480) уклонисты (847) ТЦК (530)


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Там є хтось не в темі?
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11.06.2024 13:51 Ответить
Цей чесний, хоч переводив а не просто вказував напрямок.
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11.06.2024 13:52 Ответить
СИЛОЮ ви нічого не добєтесь. Ви тут влаштували корупційне кодло, без енергії і з підвищенням податків. Ви думаєте люди не будуть бігти?
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11.06.2024 13:52 Ответить
Та вони за людей хіба себе і своїх дружків рахують, а решта для них тупе бидло, яке має поголовно дивитись телемарахфон і не бачити нічого навколо, бо то все ІПСО.
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11.06.2024 13:59 Ответить
Надо же. ТЦК которое пропихнуло диктаторский *закон о уклонистах* чтобы потом за деньги помогать етим же уклонистам отмазываться от службы. Где то я уже ето слышал. Только раньше ето полицаи пропихивали под себя законы о повышении штрафов и *евробляхах* чтобы потом самим доить народ.
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11.06.2024 13:57 Ответить
це ІПСО, і це точно постановка, так казали на телемарахветі...
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11.06.2024 14:09 Ответить
Якщо реально знав безпечний перехід і гарантовано проводив людей, то $5000 за теперішніми розцінками є цілком адекватною, видно, не зажерливий і порядний, якщо сам проводив і, відповідно, теж ризикував. Людина, яка не боїться роботи дуже легко відпрацює ці кошти та хоч матиме шанс на нормальне, мирне життя в цивілізованому світі.
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11.06.2024 15:54 Ответить
а жадоба фраєра погубила , забув поділитися)
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11.06.2024 16:00 Ответить


ОПЯТЬ ТЦК ...... ЧТО ЗА НАПАСТЬ ТАКАЯ
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11.06.2024 17:08 Ответить
 
 