В Киеве запретят продавать сигареты в киосках

Киевский городской совет решил за два года существенно уменьшить количество временных сооружений (МАФов) в Киеве, а также запретить продажу табачных изделий в них.

За такое решение депутаты проголосовали на заседании 13 июня, передает LIGA.net.

Сейчас в Киеве насчитывается около 10 тыс. временных сооружений различного назначения. Столица планирует уменьшить количество киосков примерно до 2,5 тыс. и запустить электронные торги на право торговли в таких сооружениях через систему "Prozorro.Продажи".

"74% киевлян считают, что необходимо уменьшить количество МАФов, а 81% считает, что необходимо продавать право на торговлю во временных сооружениях исключено через систему "Prozorro.Продажи", - сказал на заседании Киевсовета директор Департамента территориального контроля Михаил Будилов.

Он считает, что это будет революционный для Киева проект.

Проект решения изначально не предусматривал запрет на торговлю сигаретами в МАФах. Такую правку с голоса внес депутат Александр Мищенко ("Европейская солидарность").

"Просил бы коллег в приложении №3 (о допустимых целевых назначениях МАФов) убрать слова "и подакцизных товаров (табачных изделий)". Я считаю, что не должны сигареты продаваться в киосках", - отметил он.

Поправку Мищенко поддержал 71 депутат.

В целом решение "Об утверждении Положения о временном пользовании отдельными элементами благоустройства коммунальной собственности для размещения временных сооружений" поддержали 82 депутата.

Повышение цен на сигареты

В начале июня сообщалось, что Верховная Рада приняла за основу законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок акцизного налога на табачные изделия".

Для этого в 2025 году акцизы повысят сразу на 23%, а в 2016-2028 годах - еще на 5% ежегодно. Кроме того, ставки акциза на табачные изделия привяжут к евро вместо гривны. Следовательно, акцизы могут дополнительно вырасти в результате девальвации гривны.

Ожидается, что благодаря повышению акцизов в госбюджет в 2025 году дополнительно поступит 612 млн грн, в 2026 году - 5 млрд грн, в 2027 году - 9,3 млрд грн, в 2028 году - 13,8 млрд грн