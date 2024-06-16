Войска РФ обстреляли 2 района Харьковщины, пострадал мужчина, повреждена гражданская инфраструктура

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Харьковщины.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Обстрелы Харьковщины по данным ОВА:

15 июня около 15:00 под вражеский обстрел попало с. Петропавловка Купянского района. Разрушен частный дом в результате вражеского минометного обстрела.

В 10:30 в результате обстрела из РСЗО села Куриловка Купянского района повреждены 3 частных дома. Пострадал мужчина.

В результате вражеского обстрела с. Богуславка Изюмского района поврежден автомобиль.

"На Харьковском направлении в течение дня украинские защитники успешно остановили шесть попыток противника улучшить свое положение в районах Волчанска и Тихого", - информирует Синегубов.

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Также отмечается, что на Купянском и Лиманском направлениях в целом количество боевых столкновений увеличилось до 15. Враг пытался оттеснить Силы обороны с позиций в районах Петропавловки, Песчаного, Андреевки, Грековки, Маковки, Невского и Серебрянского леса. 12 атак пока отбито, три боестолкновения продолжаются в районах Грековки и Невского. Ситуация под контролем украинских защитников и защитниц.

По данным ОВА, всего с 10 мая эвакуировали 11 тысяч 856 человек из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов.