Россияне за сутки 424 раза атаковали Запорожскую область

В течение суток оккупанты 424 раза ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 7 населенных пунктов.

Об этом сообщили в Запорожской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, россияне атаковали территорию Запорожской области беспилотниками, из РСЗО и артиллерии.

213 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

8 обстрелов из РСЗО накрыли Работино и Малую Токмачку.

203 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки и Новопрокоповки.

Также сообщается, что поступило четыре сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

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