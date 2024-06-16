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Россияне за сутки 424 раза атаковали Запорожскую область

Запорізька область

В течение суток оккупанты 424 раза ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 7 населенных пунктов.

Об этом сообщили в Запорожской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, россияне атаковали территорию Запорожской области беспилотниками, из РСЗО и артиллерии.

  • 213 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.
  • 8 обстрелов из РСЗО накрыли Работино и Малую Токмачку.
  • 203 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки и Новопрокоповки.

Также сообщается, что поступило четыре сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

Также смотрите: Оккупанты не прекращают обстрелов Никопольщины. За сутки враг 437 раз ударил по Запорожской области. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27379) Запорожская область (3122)


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😀 На росії терористи захопили терористів: у Ростові шість увʼязнених в СІЗО захопили охорону у заручники
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16.06.2024 10:22 Ответить
 
 