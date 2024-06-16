Россияне за сутки 424 раза атаковали Запорожскую область
В течение суток оккупанты 424 раза ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 7 населенных пунктов.
Об этом сообщили в Запорожской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, россияне атаковали территорию Запорожской области беспилотниками, из РСЗО и артиллерии.
- 213 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.
- 8 обстрелов из РСЗО накрыли Работино и Малую Токмачку.
- 203 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки и Новопрокоповки.
Также сообщается, что поступило четыре сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.
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JuopunutBear
показать весь комментарий16.06.2024 10:22 Ответить Мне нравится 0
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