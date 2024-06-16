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Новости Война
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Оккупанты запускают КАБы на Харьковщину

каб

Утром 16 июня 2024 года войска РФ запускают управляемые авиабомбы на Харьковщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине", - говорится в сообщении.

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Харьковщина (5577) Воздушные силы (2336) КАБ (367)


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Ще трохи потерпіти. І російські літаки припинять польоти навколо України. Бо є декілька ракет повітря-повітря, якими споряджується ф-16, і якими дозволено працювати по російській теріторії
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16.06.2024 10:21 Ответить
 
 