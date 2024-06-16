Оккупанты запускают КАБы на Харьковщину
Утром 16 июня 2024 года войска РФ запускают управляемые авиабомбы на Харьковщину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
sulima ivan
показать весь комментарий16.06.2024 10:21 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль