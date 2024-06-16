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Из-за непогоды в трех областях обесточен 21 населенный пункт, - Минэнерго

ремонт,електроенергія,електрика,світло

В результате непогоды в Украине обесточен 21 населенный пункт, ограничений потребителей не прогнозируется.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго.

Как отмечается, из-за непогоды в Украине обесточен 21 населенный пункт, в частности в Киевской области - 13, Черкасской - 7, Черниговской - 1.

Сообщается также, что во время обстрела в Донецкой области отключалась воздушная линия облэнерго. В результате обесточивалась подстанция, к которой присоединены бытовые потребители.

Что касается отключений, то сегодня, учитывая снижение потребления электроэнергии в выходной день, применение графиков почасовых отключений пока не прогнозируется. В случае изменения ситуации информация будет обновлена.

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Фамілія "негоди" Кирющенко,декілька років тому зняв серіал для корисних хом'ячків,"Слуга народу",а тепер головний постачальник електрики в країні.
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16.06.2024 12:19 Ответить
 
 