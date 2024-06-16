Россияне имитируют туристический сезон на оккупированных территориях Запорожья, - Центр нацсопротивления
На временно оккупированных территориях Запорожья уже третий год отсутствует туристический сезон, ведь Россия уничтожает все куда приходит.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, оккупанты придумали "туры выходного дня" в Бердянск и Кирилловку, которые продают в Ростове. Но по факту эти туры пустые, ведь служат легендой расселению жен гастролеров из РФ на захваченных курортах.
"Также в регион начали завозить детей с Востока Украины. Ряд пансионатов стали очагами пропаганды, где детям проводят нацистские лекции о величии РФ и пытаются интегрировать их в тоталитарное общество", - добавили в ЦНС.
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