Россияне имитируют туристический сезон на оккупированных территориях Запорожья, - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях Запорожья уже третий год отсутствует туристический сезон, ведь Россия уничтожает все куда приходит.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, оккупанты придумали "туры выходного дня" в Бердянск и Кирилловку, которые продают в Ростове. Но по факту эти туры пустые, ведь служат легендой расселению жен гастролеров из РФ на захваченных курортах.

"Также в регион начали завозить детей с Востока Украины. Ряд пансионатов стали очагами пропаганды, где детям проводят нацистские лекции о величии РФ и пытаются интегрировать их в тоталитарное общество", - добавили в ЦНС.

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