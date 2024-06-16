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Оккупанты атаковали ремонтную бригаду, ремонтировавшую газопровод на Херсонщине, один человек ранен

Обстріли Херсонщини

В одном из населенных пунктов Белозерской громады в Херсонской области россияне обстреляли ремонтную бригаду, ремонтировавшую газопровод.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Российские военные атаковали ремонтную бригаду, чинившую газопровод в одном из населенных пунктов Белозерской громады. В результате обстрела минно-взрывную травму и осколочные ранения получил мужчина, 47 лет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пострадавшему оказали необходимую помощь в больнице. Далее он будет проходить лечение амбулаторно.

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Автор: 

обстрел (27379) Херсонская область (4807)


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