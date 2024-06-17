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Продолжительность стабилизационных отключений может уменьшиться, - советник Шмыгаля Бойко

Тривалість відключень світла скоротять

Продолжительность стабилизационных отключений света может уменьшиться за счет того, что Кабмин существенно сократит перечень потребителей, которых не отключают от электроэнергии. Решение должны принять уже завтра, 18 июня.

Об этом сказал советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко в эфире телеканала "Киев 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Сейчас на завершающем этапе работа по оптимизации перечня потребителей с гарантированным электрообеспечением. По результатам этой работы этот перечень должен существенно уменьшиться. И соответственно это позволит еще более равномерно распределять лимиты электроэнергии", - сказал он.

По его словам, это позволит расширить круг потребителей, которые охватываются графиками, и уменьшить продолжительность таких отключений.

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"Как ожидаю, что решение будет принято уже завтра", - добавил Бойко.

Как информировал Цензор.НЕТ, сегодня, 17 июня, свет будут отключать с 08:00 до 24:00 по всей Украине.

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Кабмин (14030) энергетика (2565) отключение света (424)


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Чиновник Укрэнорго заявляет вчера на Цензоре что будет через месяц еще хуже ситуация этот наоборот-парад дилетантов.
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17.06.2024 09:18 Ответить
Освітлення траси,міст,підїздів,бордів,зовнішніх реклам,ЗАРАЗ НА ХІБА???????
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17.06.2024 09:33 Ответить
Бойко?
Йурій?
Консультант Шморгаля?
Ну да, ну да
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17.06.2024 09:37 Ответить
Якщо будуть п.здити генератори для лікарень як в Одесі, то так і будуть по три квартали не відключати через критичну інфраструктуру
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17.06.2024 09:40 Ответить
https://www.chesno.org/politician/1058/ У 2023 році Україна повернула під контроль бурові газовидобувні та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму у Чорному морі, відомі як "Вишки Бойка". Росія окупувала їх у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Вишки отримали таку назву, оскільки угодою щодо придбання установок займався Юрій Бойко (міністр енергетики 2010-2012 рр.). Того ж року журналісти Bihus.info встановили, що 75,47% підприємства "Волиньобленерго" належить старшому сину Бойка Анатолію. Також за даними журналістів, є підстави вважати, що Теребле-Ріцька ГЕС на Закарпатті, одна з ТЕЦ у Харкові, деякі газові родовища та ГЕС в Екваторіальній Гвінеї - підприємства, в яких часткою володіє Бойко через офшорні компанії. У листопаді 2022 року петиція щодо позбавлення Бойка звання "Героя України" набрала необхідну кількість голосів для її розгляду. Однак Президент України заявив, що матеріали, які відповідали б підставам щодо позбавлення цього звання до Офісу президента не надходили.

https://www.chesno.org/politician/1058/ Юрія Бойка пов'язують з корупційним скандалом 2011 року, який у ЗМІ відомий як "вишки Бойка". Бойка підозрюють у причетності до закупівель двох морських бурових вишок через офшорні компанії-посередники. Тоді державна компанія "Чорноморнафтогаз", яка перебувала в підпорядкуванні міністерства Бойка, за результатами тендеру купила ці вишки. Збитки держави від цієї покупки оцінюються в 400 мільйонів доларів. Національне антикорупційне бюро України повідомило, що станом на початок 2016 року у них немає кримінальних справ, в яких би фігурував Юрій Бойко. Ця справа остаточно зайшла в глухий кут наприкінці 2015 року. Основні причини - в окупованому Росією Криму залишилася частина документації щодо покупки вишок, а також той факт, що російська влада відвела обидві вишки ближче до Криму.

Шмигаль - Бойко - Ахметов. Що ще не ясно? ОЗУ чудово себе почуває при будь-якой владі.
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17.06.2024 09:57 Ответить
 
 