Продолжительность стабилизационных отключений может уменьшиться, - советник Шмыгаля Бойко

Продолжительность стабилизационных отключений света может уменьшиться за счет того, что Кабмин существенно сократит перечень потребителей, которых не отключают от электроэнергии. Решение должны принять уже завтра, 18 июня.

Об этом сказал советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко в эфире телеканала "Киев 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Сейчас на завершающем этапе работа по оптимизации перечня потребителей с гарантированным электрообеспечением. По результатам этой работы этот перечень должен существенно уменьшиться. И соответственно это позволит еще более равномерно распределять лимиты электроэнергии", - сказал он.

По его словам, это позволит расширить круг потребителей, которые охватываются графиками, и уменьшить продолжительность таких отключений.

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"Как ожидаю, что решение будет принято уже завтра", - добавил Бойко.

Как информировал Цензор.НЕТ, сегодня, 17 июня, свет будут отключать с 08:00 до 24:00 по всей Украине.