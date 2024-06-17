Продолжительность стабилизационных отключений может уменьшиться, - советник Шмыгаля Бойко
Продолжительность стабилизационных отключений света может уменьшиться за счет того, что Кабмин существенно сократит перечень потребителей, которых не отключают от электроэнергии. Решение должны принять уже завтра, 18 июня.
Об этом сказал советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко в эфире телеканала "Киев 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Сейчас на завершающем этапе работа по оптимизации перечня потребителей с гарантированным электрообеспечением. По результатам этой работы этот перечень должен существенно уменьшиться. И соответственно это позволит еще более равномерно распределять лимиты электроэнергии", - сказал он.
По его словам, это позволит расширить круг потребителей, которые охватываются графиками, и уменьшить продолжительность таких отключений.
"Как ожидаю, что решение будет принято уже завтра", - добавил Бойко.
Как информировал Цензор.НЕТ, сегодня, 17 июня, свет будут отключать с 08:00 до 24:00 по всей Украине.
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Йурій?
Консультант Шморгаля?
Ну да, ну да
https://www.chesno.org/politician/1058/ Юрія Бойка пов'язують з корупційним скандалом 2011 року, який у ЗМІ відомий як "вишки Бойка". Бойка підозрюють у причетності до закупівель двох морських бурових вишок через офшорні компанії-посередники. Тоді державна компанія "Чорноморнафтогаз", яка перебувала в підпорядкуванні міністерства Бойка, за результатами тендеру купила ці вишки. Збитки держави від цієї покупки оцінюються в 400 мільйонів доларів. Національне антикорупційне бюро України повідомило, що станом на початок 2016 року у них немає кримінальних справ, в яких би фігурував Юрій Бойко. Ця справа остаточно зайшла в глухий кут наприкінці 2015 року. Основні причини - в окупованому Росією Криму залишилася частина документації щодо покупки вишок, а також той факт, що російська влада відвела обидві вишки ближче до Криму.
Шмигаль - Бойко - Ахметов. Що ще не ясно? ОЗУ чудово себе почуває при будь-якой владі.