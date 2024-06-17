У России уже нет ни одного носителя ракет в оккупированном Крыму, - Плетенчук

Ракетоносителей Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму уже нет.

Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, последним кораблем, который рашисты удерживали в оккупированном Крыму, был малый ракетный корабль "Аскольд".

Этот корабль проекта 22800 "Каракурт", который происходит из 90-х годов. Корабли новые, но проект старый. Россияне были вынуждены вернуться к этому проекту после 2014 года, когда Украина ввела санкции и прекратила поставки газотурбинных двигателей для их фрегатов, пояснил он.

"Они были вынуждены даже несколько уже построенных корпусов продать Индии из-за отсутствия двигателей. Зато малые ракетные корабли могли комплектоваться российским двигателем с завода "Звезда". Хотя там могли делать один такой двигатель в год. И впоследствии они все равно перешли на двигатели китайского производства", - добавил Плетенчук.

Оккупанты вернулись к проекту 22800 "Каракурт", чтобы построить для Черноморского флота пять кораблей. Первым из них был "Циклон". Его завершили два года назад, но он ни разу не смог запустить крылатую ракету "Калибр", для которой был предназначен.

"А недавно его (Циклон. - Ред.) просто уничтожили. И у меня складывается такое впечатление, что россияне его там специально поставили, чтобы просто кто-то не сел в тюрьму за то, как построили этот "Циклон". Он за два года не смог пройти государственные испытания", - сказал спикер.

Также было еще 4 корабля этого проекта: