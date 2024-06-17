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Autostrada запустила полностью автоматизированный водопровод "Запорожье-Марганец" с нуля за 7 месяцев

autostrada,автострада

В Запорожской и Днепропетровской областях заработал магистральный водопровод, построенный с нуля после разрушения россиянами дамбы Каховской ГЭС.

"Вода уже подается из Запорожья на насосно-фильтровальную станцию в Марганец (первая ветка), где она очищается и расходится к потребителям - в Марганецкую, Мировскую, Широковскую, Томаковскую громаду. Вторая ветка будет обеспечивать водой Никополь, Покровское и Червоногригорьевку (Днепропетровская область)", - написал на своей странице в Facebook Максим Шкиль, владелец группы компаний Autostrada, которая была подрядчиком строительства водопровода.

По его словам, строительство водопровода и подготовку его к запуску Autostrada завершила еще в феврале, с тех пор ждали определения балансодержателя объекта и обеспечения постоянным напряжением. Шкиль отметил, что объект построили за 7 месяцев - от проектирования до реализации, что является рекордно коротким сроком.

"Одновременно продолжалось проектирование, получение технических условий, согласований и разрешений и собственно строительство - проектировщики, геодезисты, строители работали слаженно и параллельно - непосредственно на объекте, в режиме 24/7! Это были сверхсложные задачи, но мы их решили!" - написал владелец Autostrada. По его словам, система водопровода полностью автоматизирована и информатизирована, полностью работает от источника постоянного электроснабжения.

Протяженность сети - 77,9 км. Проектная мощность водопровода - 150 000м3 воды в сутки. "Важно было обеспечить забор воды именно из Днепра, который имеет постоянный приток живой воды. Так как из-за постоянных вражеских обстрелов доступ к руслу Днепра ограничен во многих районах, забор воды решено было делать из Запорожья", - отметил Шкиль. По его словам, проектировщики проводили трассы фактически по картам, ведь съемка забрала бы много времени. И только после того, как трасса была проложена, уточняли все это геодезией.

"Устанавливали трубы там, где это невозможно открытым способом, под автомобильными дорогами, железной дорогой и рекой - осуществляли проколы, методом горизонтального бурения - буровая установка пробуривает скважину, в которую затягивают футляр в виде стальной трубы, после этого в этот футляр протягивается стеклопластиковая труба",- рассказал предприниматель. Он также добавил, что для обеспечения электроснабжения водопровода построена 26-километровая основная и резервная линии электроснабжения сетей 6кВ и 35кВ. В качестве альтернативного (резервного) источника питания, на каждой подстанции установлено по 2 дизель-генератора мощностью до 1 МВт.

"Чтобы обезопасить водопровод от обстрелов, практически вся система магистральных трубопроводов и насосных станций спрятана под землю. По окончанию работ проведен ремонт дорог, по которым двигалась строительная техника, благоустройство территорий, озеленение", - добавил он.

По словам Шкиля, в условиях отсутствия своевременного финансирования строительство осуществлялось фактически за кредитные и оборотные средства компании. "Несмотря на стопроцентную готовность водопровода еще в феврале, долг государства перед Autostrada только за этот объект - 1,5 млрд грн. Надеюсь, что этот вопрос будет урегулирован в ближайшее время. Спасибо команде за отличную работу!" - подытожил предприниматель.

Автор: 

Запорожская область (3122) вода (919) Максим Шкиль (6)


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Ви ще докладну мапу опублікуйте щоб москалям було легче руйнувати . ідіоти .
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17.06.2024 11:23 Ответить
А Миколаїв від сьогодні і без того не чисту і не зовсім прісну воду перекриють на дві добі. І так живемо вже третій рік. Добре, хоч не з лиману солону зараз черпають... Бо та вода за пів року весь водогін Миколаєва просто з'їла. Хоча, його треба було капітально міняти ще років 20 тому.

Все щось вирішують, звідки тягти воду, хоча уже горлали, що до кінця року вода буде нормальною... Чую то буде, як з тим Японськи мостом.
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17.06.2024 11:24 Ответить
борг держави перед Autostrada лише за цей об'єкт - 1,5 млрд грн. Сподіваюсь, що це питання буде врегульоване найближчим часом.

Небачений оптимізм. Ще не в курсі? Це Autostrada вже заборгувала 5-6 менеджерам.
І взагалі, що за децентралізація?! Тут і на кримінальну справу можна заробити!
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17.06.2024 11:25 Ответить
Autostrada, що здуріла, таке повідомляти?
підриваєте рейтинги простроченого зе!лідора?
бо тільки зе!пересідент може щось дійсно робити, поки інші тикають дулі горобцям: млрд дерев, млн дронів, 1 гігават в кожну розетку, безпекові гарантії...
так, де у нас податкова, рахункова, сбу, дбр, нацпол...
фас! фас!
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17.06.2024 11:42 Ответить
Вода, для вживання не годиться, марганчани за питною "гасають" хто де може дістати.
А ви не знали?
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17.06.2024 12:14 Ответить
 
 