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Россия впервые за два года снова стала крупнейшим поставщиком газа в Европу

газ,газпром

В мае Россия впервые за почти два года обошла США и стала крупнейшим поставщиком газа в Европу.

По данным аналитического центра ICIS, на российский газ в прошлом месяце пришлось 15% всего объема поставок в ЕС, Великобританию, Швейцарию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Северную Македонию, сообщает Financial Times.

Россия экспортирует газ на европейский рынок по трубопроводам и танкерами (сжиженный природный газ - СПГ, LNG).

В то же время доля сжиженного природного газа из США на рынке Европы уменьшилась до 14%. До этого США опережали Россию с сентября 2022 года, а с 2023 года на американский газ приходилось около пятой части поставок LNG в регион.

Аналитики ICIS объясняют снижение экспорта LNG из США сбоем на крупном объекте по экспорту сжиженного газа. Вместе с тем, Россия увеличила экспорт газа через Турцию в преддверии запланированного технического обслуживания газопроводов в июне.

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Главный аналитик рынков газа в ICIS Том Марзек-Мансер отмечает, что эта тенденция "вряд ли будет продолжаться", поскольку Россия готовится поставлять больше LNG в страны Азии. В частности, Китай остается крупнейшим его потребителем, закупив на конец 2023 года более 6,8 млн тонн LNG.

"Россия имеет ограниченную гибкость, чтобы удержать эту долю (в Европе, - ред.), поскольку спрос растет в преддверии следующей зимы, в то же время общее производство LNG в США только увеличивается, а до конца года на мировой рынок выйдет еще больше новых мощностей", - пояснил Мансер.

Как сообщалось, в новом пакете санкций ЕС против России Еврокомиссия предложила запретить реэкспорт российского сжиженного газа из европейских портов, что может лишить РФ значительных доходов. В то же время запрещать импорт российского газа не планируется. Впрочем, даже такие ограничения пообещала заблокировать Венгрия.

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Газ (10232) Европа (1871) россия (95687) экспорт (878) LNG-терминал (7)


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БАБЛО - баблом, а МОРАЛь отдельно! С таким подходом ни один ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ вопрос решить нельзя. "Санкции" - это отмазка для ЛОХТОРАТА, ибо должен быть ПОЛНЫЙ БОЙКОТ (в том числе тех, кто этот бойкот нарушает), если война - ссыкотна!!!
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17.06.2024 15:34 Ответить
Неделю назад писали, что Газпром полностью ушёл с рынка Европы...
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17.06.2024 17:17 Ответить
 
 