Комитет Рады одобрил законопроект о строительстве двух блоков Хмельницкой АЭС. Оно продлится до четырех лет

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг одобрил законопроект о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Согласно пояснительной записке к проекту закона №11146, для сооружения блоков на основе реактора ВВЭР-1000 предусмотрена закупка "Энергоатомом" ядерного топлива, технологий, оборудования, установок, специальных неядерных материалов и связанных с ними услуг у американской компании Westinghouse, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что строительство блоков позволит увеличить годовое производство электроэнергии на 16,2 млрд кВт-ч, а отпуск - на 15,4 млрд кВт-ч.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, третий блок может быть подключен к сети через три года после начала работ по его достройке, четвертый - через четыре года.

Финансирование строительства в основном планируется за счет кредитных средств, а также собственными средствами "Энергоатома".

В свою очередь глава компании Петр Котин напомнил, что третий блок будут строить не с нуля, а оборудование для строительной части третьего блока готово на 80%.

Ранее сообщалось, что американская компания Westinghouse проводит исследования по достройке энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой атомной электростанции.

В ноябре 2023 года подразделение "Атомпроектинжиниринг" госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" заключило соглашение с Westinghouse Electric Sweden AB об анализе вариантов достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС. Westinghouse должна была оценить возможность реализации двух потенциальных стратегий закупки. Вариантом "А" является получение реакторной установки В-466Б, которая хранится на площадке АЭС "Белене" (Болгария), а вариантом "Б" - получение реактора В-320 от компании Skoda JS (Чехия).

Напомним, в начале июля 2023 года парламент Болгарии поручил правительству страны начать переговоры с Украиной о продаже ядерных реакторов ВВЭР-1000 российского производства, приобретенных для недостроенной атомной электростанции "Белене". Цена сделки не может быть меньше, чем заплатила сама Болгария - около 600 млн евро.

Эту информацию подтвердил министр энергетики Герман Галущенко, уточнив, что эти реакторы можно было бы использовать для достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока ВВЭР-1000 общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). На ХАЭС есть два частично построенных энергоблока под реактор ВВЭР-1000.

Напомним, в 2006 году "Росатом" выиграл международный тендер на строительство двух энергоблоков ВВЭР-1000 на АЭС "Белене" в Болгарии, но через три года проект был остановлен. В 2012 году Болгария вообще отказалась от строительства станции.