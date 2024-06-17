Во Франции планируют в четыре раза увеличить производство минометных боеприпасов к 2026 году

Французская компания Thales намерена увеличить производство минометных боеприпасов в четыре раза до 2026 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна.

Компания отметила, что будут значительно увеличены темпы производства - с 20 тыс. боеприпасов в год в 2023 году до более чем 80 тыс. снарядов в год к 2026 году.

Поставки 120-мм боеприпасов по этим контрактам будут осуществляться поэтапно, с 2024 по 2029 год, причем первая поставка запланирована на последний квартал 2024 года.

В компании отметили, что 120-мм нарезные боеприпасы, произведенные Thales, являются единственными боеприпасами, которые по своим характеристикам эквивалентны 155-мм боеприпасам.

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