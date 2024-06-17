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Во Франции планируют в четыре раза увеличить производство минометных боеприпасов к 2026 году

Франція міномет

Французская компания Thales намерена увеличить производство минометных боеприпасов в четыре раза до 2026 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна.

Компания отметила, что будут значительно увеличены темпы производства - с 20 тыс. боеприпасов в год в 2023 году до более чем 80 тыс. снарядов в год к 2026 году.

Поставки 120-мм боеприпасов по этим контрактам будут осуществляться поэтапно, с 2024 по 2029 год, причем первая поставка запланирована на последний квартал 2024 года.

В компании отметили, что 120-мм нарезные боеприпасы, произведенные Thales, являются единственными боеприпасами, которые по своим характеристикам эквивалентны 155-мм боеприпасам.

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Автор: 

боеприпасы (2345) военно-промышленный комплекс (247) Франция (3524)


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20 тис. *********** на рік у 2023 році до більш ніж 80 тис. снарядів на рік до 2026 року
80000/365=219 на день. Зараз 20000/365=54 на день.
У русні один перероблений трубний завод на місяць робить вдвічі більше, ніж вся Франція зараз за рік. А через два роки французи виростуть аж до рівня двох перероблених російських трубних заводів.
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17.06.2024 16:50 Ответить
Французские говорят - торопись не поспешая.
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17.06.2024 17:35 Ответить
французи навіть не знають, що то таке "міномет" - хоча всі на світі дульнозарядні т.н. "міномети" є або ліцензійними, або частіше піратськими копіями французької мортири Брандта з кінця 20-х років минулого століття
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17.06.2024 17:43 Ответить
 
 