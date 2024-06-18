В результате российских обстрелов Донетчины один человек погиб и еще один получил ранения
Об этом рассказала пресс-секретарь прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне Донбас".
"Сегодня в 12:00 войска РФ обстреляли, вероятно, из артиллерии Часов Яр. В результате вражеской атаки получила ранения женщина 57 лет. Ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой, переломом и ушибом. Также повреждено домовладение", - отметила Медведева.
Кроме того, в 16:00 российская армия нанесла удар, предварительно управляемой авиабомбой, по селу Звановка Бахмутского района. От удара погиб 41-летний мужчина.
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