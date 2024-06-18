Энергоблок Хмельницкой АЭС готов на 80%, нужно воспользоваться возможностью его достроить, - нардеп Гриб
Украина должна воспользоваться возможностью и достроить энергоблок Хмельницкой АЭС, который готов на 80%.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила член комитета ВР по вопросам энергетики Виктория Гриб.
"3-й энергоблок уже будет готов через 3 года. Потому что на сегодня уже на 80% этот проект готов. И не воспользоваться этой возможностью, мне кажется, на сегодня Украина не может себе позволить. Потому что нам необходимы дополнительные гигаватты", - отметила парламентарий, комментируя законопроект "О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 ХАЭС" (№11146).
По словам Гриб, по проекту уже сделано очень много, есть все расчеты и планы, работают квалифицированные кадры с Запорожской АЭС. "Мы можем привлечь 1,1 гигаватта (от достройки энергоблока) за 3 года, нам нужно просто воспользоваться этой возможностью хотя бы для того, что мы имеем сегодня эти профессиональные кадры".
Ранее комитет Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг на заседании 17 июня одобрил правительственный проект закона о завершении строительства энергоблоков № 3 и № 4 на Хмельницкой атомной электростанции.
После этого решения проект закона № 11146 поступит на рассмотрение в сессионный зал. Принятие законопроекта позволит Украине начать работы по достройке энергоблоков, увеличить мощность атомной генерации на 2200 МВт и соответственно производство дешевого вида электроэнергии.
Министр энергетики Галущенко заявил, что с момента принятия парламентом соответствующего законопроекта и подписания президентом энергоблок № 3 может быть подключен к электросети за 2,5 - 3 года, ведь его степень готовности составляет до 80%. Что касается энергоблока № 4, по предварительным планам, он может быть достроен и подключен к электросети за 4 года. Строительные работы на достройке обоих реакторов будут выполняться параллельно.
Решение о достройке энергоблоков Хмельницкой АЭС совместно с западными партнерами ранее поддержал Кабинет Министров Украины. Этот проект соответствует утвержденной Украиной Энергетической стратегии, а также позиции СНБОУ и президента.
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Зеленський, теж асфальтував дороги на кордонах з московією…
Співпадіння… чи Оманські інвестиції, від служок єрмака?
ТЦК вже виїжджає.. ішь чо.. електрику добудовувати зібрались, не для того Андрійко з Вовчиком в омані сиділи
А саме цікаве те, що коли вони мали час на підготовку, то реагували і діяли лише за обставинами - "зараз на зараз", а коли є можливість розпиляти гроші - то вже й "далекоглядні" плани можуть малювати.
Гриб - то ж наче завше Ленін був!
)))
Бо тупорилим ГігаВатництвом, ЗЕбіли перетворять Хмельницьку АЕС на Чорнобильську квітня 1986 року.
Без рашистського ядерного шантажу впораються, власною дурістю та пАтужним лідорством, у трускавецьких академіях отриманим.
Ця тупа вівця з комітету по ТЕК навіть не в курсі, що проєкту добудови АЕС не існує. Не існує навіть актуального техніко-економічного обгрунтування, ніхто не може сказати, що саме збираються там будувати. іЩодо "зробленого дуже багато" - це пофарбовані стіни в приміщеннях та більш-менш наведення чистоти, і усе.