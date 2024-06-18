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Энергоблок Хмельницкой АЭС готов на 80%, нужно воспользоваться возможностью его достроить, - нардеп Гриб

Вікторія Гриб про добудову енергоблока ХАЕС

Украина должна воспользоваться возможностью и достроить энергоблок Хмельницкой АЭС, который готов на 80%.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила член комитета ВР по вопросам энергетики Виктория Гриб.

"3-й энергоблок уже будет готов через 3 года. Потому что на сегодня уже на 80% этот проект готов. И не воспользоваться этой возможностью, мне кажется, на сегодня Украина не может себе позволить. Потому что нам необходимы дополнительные гигаватты", - отметила парламентарий, комментируя законопроект "О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 ХАЭС" (№11146).

По словам Гриб, по проекту уже сделано очень много, есть все расчеты и планы, работают квалифицированные кадры с Запорожской АЭС. "Мы можем привлечь 1,1 гигаватта (от достройки энергоблока) за 3 года, нам нужно просто воспользоваться этой возможностью хотя бы для того, что мы имеем сегодня эти профессиональные кадры".

Читайте также: Степень готовности - около 85%: Достройка третьего энергоблока Хмельницкой АЭС может продлиться до трех лет

Ранее комитет Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг на заседании 17 июня одобрил правительственный проект закона о завершении строительства энергоблоков № 3 и № 4 на Хмельницкой атомной электростанции.

После этого решения проект закона № 11146 поступит на рассмотрение в сессионный зал. Принятие законопроекта позволит Украине начать работы по достройке энергоблоков, увеличить мощность атомной генерации на 2200 МВт и соответственно производство дешевого вида электроэнергии.

Министр энергетики Галущенко заявил, что с момента принятия парламентом соответствующего законопроекта и подписания президентом энергоблок № 3 может быть подключен к электросети за 2,5 - 3 года, ведь его степень готовности составляет до 80%. Что касается энергоблока № 4, по предварительным планам, он может быть достроен и подключен к электросети за 4 года. Строительные работы на достройке обоих реакторов будут выполняться параллельно.

Решение о достройке энергоблоков Хмельницкой АЭС совместно с западными партнерами ранее поддержал Кабинет Министров Украины. Этот проект соответствует утвержденной Украиной Энергетической стратегии, а также позиции СНБОУ и президента.

Читайте: Комитет Рады одобрил законопроект о строительстве двух блоков Хмельницкой АЭС. Оно продлится до четырех лет

Автор: 

ВР (29264) законопроект (3224) Хмельницкая АЭС (47)


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Топ комментарии
+6
вікторія гриб ! ти провокатор чи ти психічно-******* , все вказує на те що ти працюєш на путлєра , розголошуючи державну таємницю і прикидуєшся дурочкою . А працівникам Хмельницької АЕС приготуватись до бомбардирувань .
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18.06.2024 12:33
+5
зе тварюки ага купити бу обладняння фєдєрашки в болгарії нє ну не мразі
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18.06.2024 12:30
+4
Скористатися ви завжди готові. Прям як члєнін.
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18.06.2024 12:27
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Скористатися ви завжди готові. Прям як члєнін.
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18.06.2024 12:27 Ответить
зе тварюки ага купити бу обладняння фєдєрашки в болгарії нє ну не мразі
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18.06.2024 12:30 Ответить
То ще не дуже дно. Дно - це сама концепцґя зосередження всього у деквлькох відомих уентрах з усім відомою локацією. Тобто один-два прильотм - і хага енергетиці. Замість того щоб максимально розосередити об'єкти генерчції на тисячі цілей, що б зробило нерентабельним їх араження ворогом і нереальним покласти навіть десятеом навіть влучних ударвв всієї генерації. Ну не признають автократи децентралізацію, навіть якщо це єдиний правильний варіант.
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18.06.2024 13:43 Ответить
вікторія гриб ! ти провокатор чи ти психічно-******* , все вказує на те що ти працюєш на путлєра , розголошуючи державну таємницю і прикидуєшся дурочкою . А працівникам Хмельницької АЕС приготуватись до бомбардирувань .
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18.06.2024 12:33 Ответить
Нардепка Гриб - всегда была в услужении у Ахметова
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18.06.2024 12:38 Ответить
да яка держтаємниця, навіть вікіпедія пише про стан добудови енергоблоків на кожній АЕС. Правда якщо болгарія відмовиться продати нам російські реактори, доведеться то все ледь не зносити, щоб зробити перепланування під західні реактори. Так що краще б спочатку купили реактори для повної гарантії.
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18.06.2024 14:19 Ответить
Головне про це голосніше орати, бо русня не чує..
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18.06.2024 12:33 Ответить
І ще одне є слово член - він завжди чоловічого роду .А членкиня то якесь збочення.
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18.06.2024 12:36 Ответить
Знову гігаватяний шапітолій?
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18.06.2024 12:37 Ответить
ага ...

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18.06.2024 13:27 Ответить
Яка грибниця, такий і ГРИБ!!
Зеленський, теж асфальтував дороги на кордонах з московією…
Співпадіння… чи Оманські інвестиції, від служок єрмака?
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18.06.2024 12:37 Ответить
є цінні кадри?
ТЦК вже виїжджає.. ішь чо.. електрику добудовувати зібрались, не для того Андрійко з Вовчиком в омані сиділи
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18.06.2024 12:40 Ответить
А скільки локальних ТЕС можна закупити і встановити за ці кошти до настання холодів? Чи план - виморозити за ці 3 роки залишки населення або на кладовище, або за кордон і вільно здати території згідно оманських домовленостей?

А саме цікаве те, що коли вони мали час на підготовку, то реагували і діяли лише за обставинами - "зараз на зараз", а коли є можливість розпиляти гроші - то вже й "далекоглядні" плани можуть малювати.
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18.06.2024 12:49 Ответить
Вікторія Гриб нардеп від партйї "Опозиційний блок", человек Ахметова.
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18.06.2024 13:01 Ответить
Чекайте-чекайте...
Гриб - то ж наче завше Ленін був!
)))
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18.06.2024 13:46 Ответить
А оце вже дійсно страшно!
Бо тупорилим ГігаВатництвом, ЗЕбіли перетворять Хмельницьку АЕС на Чорнобильську квітня 1986 року.
Без рашистського ядерного шантажу впораються, власною дурістю та пАтужним лідорством, у трускавецьких академіях отриманим.
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18.06.2024 13:46 Ответить
Окупаційна влада за 33 роки будки собачої не побудувала в Україні..
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18.06.2024 15:58 Ответить
"За словами Гриб, по проєкту вже зроблено дуже багато, є всі розрахунки і плани, працюють кваліфіковані кадри з Запорізької АЕС..."
Ця тупа вівця з комітету по ТЕК навіть не в курсі, що проєкту добудови АЕС не існує. Не існує навіть актуального техніко-економічного обгрунтування, ніхто не може сказати, що саме збираються там будувати. іЩодо "зробленого дуже багато" - це пофарбовані стіни в приміщеннях та більш-менш наведення чистоти, і усе.
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18.06.2024 16:30 Ответить
Геть хворі на голову АЕС будувати за чотири роки? Ще одного Чорнобиля не вистачає для повного п-ца від зелені дупорукої?
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18.06.2024 20:21 Ответить
 
 