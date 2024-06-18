Зеленский узаконил выдачу загранпаспортов украинским беженцам за границей

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления отдельных административных услуг гражданам Украины, в том числе за рубежом".

Как сообщается на странице соответствующего законопроекта №11017 на сайте Верховной Рады, документ возвращен с подписью главы государства 17 июня.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен "на законодательное закрепление удобных для граждан Украины административных услуг, которые пользуются спросом и доказали свою эффективность в рамках реализации экспериментальных проектов". В частности, речь идет об оформлении паспортов за рубежом через госпредприятие "Документ".

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Соответствующие изменения вносятся в закон "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус", они предусматривают:

возможность одновременного оформления (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмена паспорта гражданина Украины и паспорта/паспортов гражданина Украины для выезда за границу;

возможность оформления через государственное предприятие "Документ" паспорта гражданина Украины и/или паспорта/паспортов гражданина Украины для выезда за границу гражданам Украины, которые находятся за пределами Украины;

уменьшение сроков срочного оформления (в том числе взамен утраченного или похищенного) и обмена паспорта гражданина Украины до семи дней;

что паспорт гражданина Украины в форме карточки оформляется бессрочно лицам, достигшим шестидесяти пяти лет;

устраняются основные несогласованности в законодательстве, связанные со снижением возраста (с 16 до 14 лет) для оформления паспорта гражданина Украины и с оформлением и выдачей паспорта гражданина Украины для выезда за границу лицам, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Кроме того законом внесены уточняющие изменения в закон "О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине".