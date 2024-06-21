РУС
Новости
1 300 4

Интерпайп передал военным 227 автомобилей: пикапы, бронетехнику, грузовики

Новости компаний

Компания системно поддерживает военных с первых дней полномасштабного вторжения.

119 пикапов, 37 бронированных машин, 39 фур и других грузовиков, 22 микроавтобуса, 6 квадроциклов и 4 багги передал Интерпайп Виктора Пинчука механизированным бригадам на Запорожском, Донецком и Харьковском направлениях.

Об этом сообщает группа Интерпайп на своем официальном сайте, пишет Телеграф.

Автомобили закупаются в Европе, в Украине проходят полный техосмотр и частично перестраиваются под нужды военных. Также Интерпайп по запросу доукомплектовывает машины шинами и тентами, точечно выполняет текущий ремонт переданной техники.

інтерпайп
інтерпайп

"Полноприводные машины для эвакуации раненых и подвоза боеприпасов по бездорожью были и остаются одной из самых насущных потребностей. Мы также передавали военным тягачи с тралами, фуры с прицепами, грузовики, пожарные машины для перевозки личного состава. Последние запросы мы получаем от механизированных бригад, которые развивают подразделения БПЛА и нуждаются в большей мобильности", - отмечает Людмила Новак, руководитель направления Интерпайп по помощи военным.

інтерпайп

Интерпайп системно поддерживает военных с первых дней полномасштабного вторжения, патронируя подразделения ВСУ, ТрО и Нацгвардии. Основные направления помощи - поддержка и развитие подразделений БПЛА, обеспечение бригад инженерной техникой и запчастями, современными средствами связи, оптикой, транспортом, строительными материалами и техникой для возведения фортификационных сооружений, такмедом.

інтерпайп

При поддержке компании функционирует школа аэроразведки "Довжик", которая обучила более 7000 курсантов навыкам пилотирования дронов мультироторного типа и FPV.

інтерпайп

950 сотрудников Интерпайп в армии получают комплексную адресную медицинскую, психологическую, юридическую поддержку с первого дня мобилизации, обеспечиваются амуницией и техникой на протяжении всей службы, а также сопровождаются в случае демобилизации и во время реинтеграции в гражданскую жизнь.

Автор: 

техника (1773) Интерпайп (31)
А Укрпошта вже продала свій хлам на аукціоні?

21.06.2024 14:53 Ответить
Щось дуже важко віриться в доброту пінчука , і якісь розмиті пики , і нема відео як в Порошенка , і чий караван не відомо .

21.06.2024 15:28 Ответить
Пінчук, де літаки ф16?

Що ти купив за свої кошти?!

Де ППО?

Досить піаритися на старих авто!

Навіть у WWII заможні громадяни купували танки та літаки.

А тобі- олігарху монополісту який обікрав Україну разом з тестем та іншими ( АХМЕТОВ, Тимошенко, якуковощ, тарута, Каламойський )-
Ганьба на завжди!

21.06.2024 17:06 Ответить
 
 