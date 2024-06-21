Интерпайп передал военным 227 автомобилей: пикапы, бронетехнику, грузовики

Новости компаний

Компания системно поддерживает военных с первых дней полномасштабного вторжения.

119 пикапов, 37 бронированных машин, 39 фур и других грузовиков, 22 микроавтобуса, 6 квадроциклов и 4 багги передал Интерпайп Виктора Пинчука механизированным бригадам на Запорожском, Донецком и Харьковском направлениях.

Об этом сообщает группа Интерпайп на своем официальном сайте, пишет Телеграф.

Автомобили закупаются в Европе, в Украине проходят полный техосмотр и частично перестраиваются под нужды военных. Также Интерпайп по запросу доукомплектовывает машины шинами и тентами, точечно выполняет текущий ремонт переданной техники.





"Полноприводные машины для эвакуации раненых и подвоза боеприпасов по бездорожью были и остаются одной из самых насущных потребностей. Мы также передавали военным тягачи с тралами, фуры с прицепами, грузовики, пожарные машины для перевозки личного состава. Последние запросы мы получаем от механизированных бригад, которые развивают подразделения БПЛА и нуждаются в большей мобильности", - отмечает Людмила Новак, руководитель направления Интерпайп по помощи военным.

Интерпайп системно поддерживает военных с первых дней полномасштабного вторжения, патронируя подразделения ВСУ, ТрО и Нацгвардии. Основные направления помощи - поддержка и развитие подразделений БПЛА, обеспечение бригад инженерной техникой и запчастями, современными средствами связи, оптикой, транспортом, строительными материалами и техникой для возведения фортификационных сооружений, такмедом.

При поддержке компании функционирует школа аэроразведки "Довжик", которая обучила более 7000 курсантов навыкам пилотирования дронов мультироторного типа и FPV.

950 сотрудников Интерпайп в армии получают комплексную адресную медицинскую, психологическую, юридическую поддержку с первого дня мобилизации, обеспечиваются амуницией и техникой на протяжении всей службы, а также сопровождаются в случае демобилизации и во время реинтеграции в гражданскую жизнь.