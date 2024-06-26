В Латвии закрыли доступ еще к ряду пророссийских сайтов: Использовались для поддержки агрессивной пропаганды РФ
Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) закрыл доступ еще к нескольким прокремлевским порталам, которые прославляли преступления, совершенные Россией, и распространяли враждебную Латвии информацию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
Как отмечается, во время проверки сайтов rvio.histrf.ru, kuban24.tv, obzor.io, радиогордость.рф, kubnews.ru, bloknot.ru, business-gazeta.ru было установлено, что эти порталы используются для поддержки агрессивной пропаганды России, в частности для распространения искаженной и ложной информации о войне РФ против Украины и военных преступлениях, совершенных Россией, и их оправдания.
Сообщается, что интернет-провайдеры должны немедленно запретить доступ к сайтам и их доменным именам.
Стоит отметить, что с начала войны в Украине NEPLP заблокировала уже десятки сайтов, которые распространяют на территории Латвии контент, угрожающий национальной безопасности.
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