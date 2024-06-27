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Новости
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В Киеве на станции "Университет" мужчина попал под поезд: ему зажало ноги. ФОТОрепортаж

У Києві підліток потрапив під потяг метро 27 червня

27 июня, в киевском метро подросток попал под поезд на станции "Университет". На вход временно закрыли четыре станции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Информацию подтвердили в "Киевском метрополитене".

Что известно?

Отмечается, что на месте работают соответствующие службы - медики и правоохранители. Пока неизвестно, в каком состоянии находится пострадавший.

Кроме того, на вход временно закрыли станции "Политехнический институт", "Вокзальная", "Университет" и "Театральная".

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В КГГА уточнили, что движение поездов на линии организовано от станции "Академгородок" до станции "Шулявская" и от станции "Крещатик" до станции "Лесная".

Об изменениях и возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

В ГСЧС сообщили, что на станции метро на пути под первым вагоном поезда находился мужчина с зажатыми ногами.

Спасатели осуществляют деблокировку потерпевшего.

У Києві пасажир потрапив під потяг метро 27 червня
У Києві пасажир потрапив під потяг метро 27 червня
У Києві пасажир потрапив під потяг метро 27 червня
У Києві пасажир потрапив під потяг метро 27 червня

Автор: 

Киев (25655) Метрополитен (1016) подростки (459)


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Пишут что сам бросился, отрезало ноги...
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27.06.2024 11:32 Ответить
Страшна смерть. Утопитись чи яд це ж очевидно найменш болісні варіанти, навіщо себе мучати наостанок?
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27.06.2024 11:35 Ответить
Малолетний козёл, если так (остановил метро, люди опоздали по своим делам)
А вообще - это трагедия, и ребёнку и родителям.
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27.06.2024 11:39 Ответить
То відновили проїзд чи ні?
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27.06.2024 11:54 Ответить
Від арміі закосив мабуть,ухилянт.
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27.06.2024 14:04 Ответить
 
 