В Киеве на станции "Университет" мужчина попал под поезд: ему зажало ноги. ФОТОрепортаж

27 июня, в киевском метро подросток попал под поезд на станции "Университет". На вход временно закрыли четыре станции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Информацию подтвердили в "Киевском метрополитене".

Что известно?

Отмечается, что на месте работают соответствующие службы - медики и правоохранители. Пока неизвестно, в каком состоянии находится пострадавший.

Кроме того, на вход временно закрыли станции "Политехнический институт", "Вокзальная", "Университет" и "Театральная".

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В КГГА уточнили, что движение поездов на линии организовано от станции "Академгородок" до станции "Шулявская" и от станции "Крещатик" до станции "Лесная".

Об изменениях и возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

В ГСЧС сообщили, что на станции метро на пути под первым вагоном поезда находился мужчина с зажатыми ногами.

Спасатели осуществляют деблокировку потерпевшего.







