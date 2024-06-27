В Киеве на станции "Университет" мужчина попал под поезд: ему зажало ноги. ФОТОрепортаж
27 июня, в киевском метро подросток попал под поезд на станции "Университет". На вход временно закрыли четыре станции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
Информацию подтвердили в "Киевском метрополитене".
Что известно?
Отмечается, что на месте работают соответствующие службы - медики и правоохранители. Пока неизвестно, в каком состоянии находится пострадавший.
Кроме того, на вход временно закрыли станции "Политехнический институт", "Вокзальная", "Университет" и "Театральная".
В КГГА уточнили, что движение поездов на линии организовано от станции "Академгородок" до станции "Шулявская" и от станции "Крещатик" до станции "Лесная".
Об изменениях и возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
В ГСЧС сообщили, что на станции метро на пути под первым вагоном поезда находился мужчина с зажатыми ногами.
Спасатели осуществляют деблокировку потерпевшего.
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А вообще - это трагедия, и ребёнку и родителям.