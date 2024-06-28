ВАКС отменил арест облгазов Фирташа

Высший антикоррупционный суд 25 июня отменил аресты акций "облгазов Фирташа".

Соответствующее решение обнародовали в судебном реестре.

В комментарии "Экономической правде" в ВАКС подтвердили соответствующее решение. "Мотивы этого решения будут в полном тексте на следующей неделе", - заявили в суде.

Как сообщалось, что в соответствии с решением суда в 2022 году корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем были переданы в управление АРМА. После чего, правительство поддержало предложение АРМА о трансфере 26 облгазов в управление АО "Черноморнефтегаз".

Летом 2022 года АРМА заключило договор с "Черноморнефтегазом" об управлении корпоративными правами газораспределительных компаний, известных как "облгазы Фирташа".

Напомним, в середине мая 2023 года СБУ и БЭБ сообщили о подозрении украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу.

По данным следствия, бизнесмен организовал схему завладения природным газом. Для этого он привлек облгазы и другие подконтрольные компании, на которые выводились средства, полученные за распределение природного газа на территории Украины.

По данным судебно-экономической экспертизы, только в течение 2021 года схема нанесла государству ущерб на более 4,2 млрд грн. А общая сумма ущерба, по предварительным оценкам, в течение 2016-2022 годов может составить более 18 млрд грн.