Состоялась мировая премьера документального фильма Сенцова о войне "Реал"

З0 июня на Международном фестивале в Карловых Варах состоялась мировая премьера документального фильма украинского режиссера и бывшего пленника Кремля Олега Сенцова, который сейчас защищает Украину на фронте. Фильм "Реал" был случайно снят на камеру. Перед показом режиссер встретился с президентом Чехии Петром Павелом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zahid.NET.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину Олег Сенцов стал на защиту Украины. Летом 2023 года он случайно снял один из боев, когда его БТР поразил враг. Олег оказался в ближайшей траншее и с помощью радиосвязи пытался организовать эвакуацию части своего подразделения, которое было под обстрелом и почти без боеприпасов на позиции под кодовым названием "Реал".

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"Я не хотел снимать этот фильм. Я всегда держу камеру GoPro на своем шлеме, но я всегда занят другими делами на передовой, поэтому почти никогда ничего не записываю. Тот день был очень хаотичным, я поправлял свой шлем и просто коснулся камеры, чтобы проверить, все ли она все еще там, поэтому случайно ее включил. Во время боя я не знал, что идет запись. Прошло шесть месяцев, я просматривал карту памяти, увидел этот большой файл и открыл его", - рассказал Сенцов в интервью The Hollywood Reporter.

Перед премьерой режиссер и военный Олег Сенцов встретился с президентом Чехии Петром Павелом.

Об этом чешский президент написал на своей странице в соцсети Х.

"Украинский режиссер, бывший узник Кремля, лауреат премии Сахарова и военный. Олег Сенцов представляет в Карловых Варах свой документальный фильм "Реал", снятый на основе собственных фронтовых съемок во время российской агрессии в Украине", - отметил глава государства.

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"Впервые, за время войны, приехал в отпуск за границу, на фестиваль в Карловы Вары, чтобы представить документальный фильм о трагических событиях годичной давности "Реал". Накануне премьеры были встречи с людьми, которые искренне поддерживают Украину: чешским президентом Петром Павелом и актером Виго Мортенсоном. Считаю, что сейчас критически важно, чтобы разговор об Украине продолжался, потому что это - основа нашей поддержки, а также, чтобы появлялось понимание того, в каких нечеловеческих условиях мы боремся с врагом. Это нужно не только людям за рубежом, но и нам самим, чтобы перестать прятаться в мире мечтаний и иллюзий", - написал режиссер на своем Facebook.

Фильм "Реал" - украинско-хорватская копродукция. Продюсеры: Олег Сенцов ("Край Кинема"), Денис Иванов ("Артхаус Трафик"), Майк Дауни (Downey Ink), Борис Т. Матич и Лана Матич (Propeler Film).

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