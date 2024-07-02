США не снизят взаимодействие с Францией независимо от результатов выборов, - Госдеп
Соединенные Штаты Америки не намерены уменьшать тесное взаимодействие с Францией во всем спектре независимо от того, какими будут окончательные результаты выборов в европейской стране.
Такую позицию высказал в понедельник в Вашингтоне заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы намерены продолжать наше тесное сотрудничество с правительством Франции по всему спектру внешнеполитических приоритетов", - отметил Пател.
В то же время он добавил, что не хотел бы опережать процесс выборов во Французской Республике. И подчеркнул, что Франция остается жизненно важным партнером для Америки.
"Это наш старейший союзник, с которым мы имеем долгую и величественную историю демократических ценностей", - пояснил представитель администрации США.
Как сообщалось ранее, в воскресенье, 30 июня, во Франции состоялся первый тур досрочных парламентских выборов. По результатам экзитполов, побеждает ультраправая партия "Национальное объединение". За нее проголосовали 34,2% французов.
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а вони тупо лягли під адіка, ніколи не пройде...
така от дяка...
В 1860 году членам французского сената
и министрам был выдан специальный материал,
посвященный славянской теме...
Существует огромная Российская империя, которая занимает половину Европы треть Азии, представляя собой мозаику многочисленных порабощенных народов, которая сложилась в результате завоевания их Московитами. С этих народов обратим внимание на украинцев, литовцев, поляков. Во Франции мы допускаем большой усложненной многочисленными следствиями ошибки ппредставляя Российскую империю целостностью. Эта «целостность» ни что другое, как проявление идеи панславизма. «Объединение» происходит на наших глазах: например мы видим, как в университетской науке смешиваются понятия двух относительно разных народов, больше того, народов, полностью противоположных своим супротивным цивилизациям всеми их традициями в истории. Эти два народа - московиты, украинцы.
Украинцы имели раньше имя русинов или русских, были порабощены московитами в прошлом столетии, после чего народ поработитель забрал себе имя порабощенного народа для того, чтобы дать себе видимые права на владение этим народом. Таким образом, имена русских, московитов кажутся нам синонимами, тогда как в действительности для историков они радикально разные. Такое смешивание позволяет московитам присвоить себе также историю русинов. Однако надо сказать правду - в Европе существует народ русинов (12,5 млн. под царем, 2,5 млн. под Австро-Венгерской монархией) такой же численный, как народ Испании, в три раза больше богемцев, равный всем подданным короны Св. Стефана. Этот народ существует, имеет свою историю отличную от Московии. Он имеет свои традиции, свой язык, отличный от московского и польского, имеет выразительную индивидуальность, за которую борется.
История не имеет права забывать, что до Петра 1 тот народ, который мы сейчас называем украинцами, назывался русским, или русинами. Их земля называлась Русью, а тот народ, который мы называем русским, назывался московитами, а земля их Московией.
В конце прошлого столетия во Франции и Европе хорошо различали Русь от Московии. Как же сталась эта подмена? Исключительно через то, что уже целое столетие Московское правительство работает над тем, чтобы сделать над настоящим значением этих названий полное слитие. Восстановим истину, которая осветит современность, даст возможность предупреждать опасности будущего. Бросим беззаконно смешивать одним именем "русские" русины, без сомнения славян, московитов-славянство которых под большим вопросом.
("Un ****** europeen de gulnze million oudlie devant L Histore". - Paris. 1869)
я вже не хочу бачити зиму...