США не снизят взаимодействие с Францией независимо от результатов выборов, - Госдеп

Соединенные Штаты Америки не намерены уменьшать тесное взаимодействие с Францией во всем спектре независимо от того, какими будут окончательные результаты выборов в европейской стране.

Такую позицию высказал в понедельник в Вашингтоне заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы намерены продолжать наше тесное сотрудничество с правительством Франции по всему спектру внешнеполитических приоритетов", - отметил Пател.

В то же время он добавил, что не хотел бы опережать процесс выборов во Французской Республике. И подчеркнул, что Франция остается жизненно важным партнером для Америки.

"Это наш старейший союзник, с которым мы имеем долгую и величественную историю демократических ценностей", - пояснил представитель администрации США.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 30 июня, во Франции состоялся первый тур досрочных парламентских выборов. По результатам экзитполов, побеждает ультраправая партия "Национальное объединение". За нее проголосовали 34,2% французов.

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