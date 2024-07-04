Орбан после Киева хочет поехать в Москву, - СМИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан через несколько дней после визита в Киев хочет посетить с визитом Москву.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил журналист VSquare и Direkt36 Саболч Пани, который освещает Центрально-Восточную Европу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Журналист отметил, что Виктор Орбан отправится в Москву 5 июля - всего через несколько дней после поездки в Киев, где он предлагал Украине согласиться на выгодное РФ прекращение огня.

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который отсутствовал в делегации Орбана в Киеве и считается благосклонным к России министром, тоже поедет в РФ, по словам журналиста.

Между тем руководитель пресс-службы премьер-министра Венгрии сообщил, что Орбан примет участие в саммите Организации тюркских государств в Азербайджане 5 и 6 июля.

Последний раз премьер-министр Венгрии встречался с Путиным в октябре прошлого года в Пекине на форуме "Один пояс, один путь", куда он приехал как единственный политик ЕС.

Нынешняя встреча отличается тем, что 1 июля Венгрия официально начала председательствовать в Совете Европейского Союза. То есть Орбан встретится с Путиным как руководитель председательствующего в ЕС государства.

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Венгерские СМИ подчеркивают, что такой встрече, как и визиту в Киев, предшествует длительная организационная работа, поэтому Орбан уже мог знать, что посетит Путина на этой неделе, когда вел переговоры с Зеленским. Не известно, говорил он о своих планах украинскому президенту или нет.

Венгерский лидер во время визита в Киев заявил, что продвигал идею безотлагательного перемирия, которая есть во всех пророссийских "мирных планах", но не стал настаивать на ней.

По словам Орбана, президент Украины заявил, что сомневается в логике плана Орбана и не поддерживает его, поскольку Украина имеет плохой опыт попыток перемирия с Россией.