РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11333 посетителя онлайн
Новости
3 202 46

Орбан после Киева хочет поехать в Москву, - СМИ

Віктор Орбан та Володимир Путін

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан через несколько дней после визита в Киев хочет посетить с визитом Москву.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил журналист VSquare и Direkt36 Саболч Пани, который освещает Центрально-Восточную Европу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Журналист отметил, что Виктор Орбан отправится в Москву 5 июля - всего через несколько дней после поездки в Киев, где он предлагал Украине согласиться на выгодное РФ прекращение огня.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о "мирном плане" Орбана: Украина не может доверять Путину, для нас он убийца и агрессор. ВИДЕО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который отсутствовал в делегации Орбана в Киеве и считается благосклонным к России министром, тоже поедет в РФ, по словам журналиста.

Между тем руководитель пресс-службы премьер-министра Венгрии сообщил, что Орбан примет участие в саммите Организации тюркских государств в Азербайджане 5 и 6 июля.

Последний раз премьер-министр Венгрии встречался с Путиным в октябре прошлого года в Пекине на форуме "Один пояс, один путь", куда он приехал как единственный политик ЕС.

Нынешняя встреча отличается тем, что 1 июля Венгрия официально начала председательствовать в Совете Европейского Союза. То есть Орбан встретится с Путиным как руководитель председательствующего в ЕС государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан признал, что Зеленский не поддержал его "мирный план"

Венгерские СМИ подчеркивают, что такой встрече, как и визиту в Киев, предшествует длительная организационная работа, поэтому Орбан уже мог знать, что посетит Путина на этой неделе, когда вел переговоры с Зеленским. Не известно, говорил он о своих планах украинскому президенту или нет.

Венгерский лидер во время визита в Киев заявил, что продвигал идею безотлагательного перемирия, которая есть во всех пророссийских "мирных планах", но не стал настаивать на ней.

По словам Орбана, президент Украины заявил, что сомневается в логике плана Орбана и не поддерживает его, поскольку Украина имеет плохой опыт попыток перемирия с Россией.

Автор: 

визит (3108) россия (96169) Виктор Орбан (478)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+15
показать весь комментарий
04.07.2024 20:03 Ответить
+12
показать весь комментарий
04.07.2024 20:02 Ответить
+11
Шістка бігає між Зе і Пу - носить листи
показать весь комментарий
04.07.2024 20:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
04.07.2024 20:01 Ответить
Нове обличчя ЕС-

мир, дружба, жвачка…

Ця **** не заспокоїться поки не продасть ЕС ху&ло та Китаю.

Он як забігав- за 4 дні ( з 6 місяців) вже до Москви…
показать весь комментарий
04.07.2024 20:27 Ответить
Повіз відповідь вовки на маляву окурка - й передачу намарадоренего.
показать весь комментарий
04.07.2024 20:38 Ответить
Передбачувано...
Дуже треба, щоб ***** йому у вічко намироточив.
показать весь комментарий
04.07.2024 20:01 Ответить
показать весь комментарий
04.07.2024 20:02 Ответить
Шістка бігає між Зе і Пу - носить листи
показать весь комментарий
04.07.2024 20:02 Ответить
глисти...
показать весь комментарий
04.07.2024 20:10 Ответить
Недешевий фельдєгер))
показать весь комментарий
04.07.2024 20:48 Ответить
"човниковий" дипломат

показать весь комментарий
04.07.2024 20:55 Ответить
показать весь комментарий
04.07.2024 20:03 Ответить
Нехай сусідам віддасть загарбане ...
показать весь комментарий
04.07.2024 20:03 Ответить
Пішов сказати "шеф нічого не вийшло"
показать весь комментарий
04.07.2024 20:04 Ответить
Маляву повезе, від козиря, обмилку прутіну …
Часів Яр, підспів саме…
показать весь комментарий
04.07.2024 20:05 Ответить
Тільки б не координати воєнних цілей для ракетних ударів по Україні
показать весь комментарий
05.07.2024 00:24 Ответить
Поїде виправдовуваться: "Ну не шмагла я! Не шмагла!!!"
показать весь комментарий
04.07.2024 20:05 Ответить
От нахера його взагалі було до України пускати? Давай ще напряму йухла пустимо, просрочений зелюк йому в очі позаглядає зі всіх ракурсів
показать весь комментарий
04.07.2024 20:08 Ответить
Секретні Депеші хто перевозити буде в мацкву? Негаммер уже злився з тої невдячної справи і тепер нє прі кремльовскіх дєлах
показать весь комментарий
05.07.2024 00:28 Ответить
Зайвий раз доводить очевидну істину: компашка ***********+Трамп+Сі+аятола+еtс - вороги України, хочуть нашої капітуляції
показать весь комментарий
04.07.2024 20:08 Ответить
Вітяугорь емісар.
показать весь комментарий
04.07.2024 20:10 Ответить
Було б дивно якби не поїхав...
показать весь комментарий
04.07.2024 20:12 Ответить
Братуха, петька симоненко, помирает - ухи просит...(с)
показать весь комментарий
04.07.2024 20:14 Ответить
Коли Орбан розкритикував владу за рішення не випускати Порошенка за кордон на зустріч із ним стало ясно, Орбан хитрий жук, але він за Україну.
показать весь комментарий
04.07.2024 20:14 Ответить
Ти Порохобот?
показать весь комментарий
04.07.2024 20:16 Ответить
порохоботи не настільки тупі, і так брехнею не паляться.
В моєму кондуїті він - типовий 73/43%зебіл.
показать весь комментарий
04.07.2024 20:22 Ответить
це такий надтонкий сарказм.
показать весь комментарий
04.07.2024 20:23 Ответить
а у тебя рога растут...
показать весь комментарий
04.07.2024 20:19 Ответить
Орбан, близький друг українських привладних злочинців теперішніх і папєрєдніх, завербований агент кремльовського фсб зі слів генерала СБУ Омельченка.
https://m.youtube.com/watch?v=zAobTwqoE5k

Сбу порошенка до Орбана на зустріч не випустило, а до зельця на зустріч аж самого Орбана запустило в Україну.
показать весь комментарий
05.07.2024 00:31 Ответить
Орбан на доклад в Кремль, а Ердоган перед т. СІ звітувалися "о проделанной работе по скорейшему принуждении жертвы агрессии к миру".
показать весь комментарий
04.07.2024 20:25 Ответить
Ну що він носиться зі своїм ,,мирним планом'' та перемовинами що задовільнять їнтереси обох сторін, як дурень зі списаною торбою? Це як наприклад, сусід з звірячою та кровожадібною натурою, підло напав на мене в ночі. Повбивав моіх дітей, згвалтував мою дружину, вкрав моє майно і підпалив мій будинок, а я маю вести з цим нападником ще якісь переговори щоб задовільнити ще якісь його інтереси? Де логіка, де сила права? Нападник має бути затриманий та засуджений, або знищений. Інших варіантів бути не може.
показать весь комментарий
04.07.2024 20:28 Ответить
К хозяину на ковёр.
показать весь комментарий
04.07.2024 20:30 Ответить
ОТСОСАТЬ у ботоксного выродка? Сколько мы ещё будем в ЕС этого ублюдка терпеть?!!!
показать весь комментарий
04.07.2024 20:31 Ответить
це нас також цікавить
показать весь комментарий
05.07.2024 00:11 Ответить
це він повернувся до Будапешту щоб узяти розгон перед стрибком у вигрібну яму.
Готуйтесь. Смердючі бризки від його тушки гарантовано долетять до Києва.
показать весь комментарий
04.07.2024 20:32 Ответить
" У"реб"ят" - проблема! На "понти" ніхто не реагує! І на "суперпонти" теж! Тому послали "договорщиків" І тут - "опіздали"!!!
показать весь комментарий
04.07.2024 20:34 Ответить
показать весь комментарий
04.07.2024 20:42 Ответить
Ой як це передбачувано - везе ***** на узгодження "мирний" план ЗЕблазня!
показать весь комментарий
04.07.2024 20:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=z6YSTeUOHxE Віталій ПОРТНИКОВ: "Орбан приїжджав не просто так, і Зеленський погодився на новий формат переговорів з ******" .

https://www.youtube.com/watch?v=z6YSTeUOHxE

https://www.youtube.com/watch?v=z6YSTeUOHxE
показать весь комментарий
04.07.2024 20:59 Ответить
Повезе гарячий привід від київського шанувальника.
показать весь комментарий
04.07.2024 21:22 Ответить
Он передаст Путину, что редко кто имеет столь горячее желание заглянуть ему в глаз, как Зеленский !
показать весь комментарий
04.07.2024 23:00 Ответить
показать весь комментарий
04.07.2024 21:23 Ответить
Догралися в демократію із своїм Орбаном.
показать весь комментарий
04.07.2024 21:24 Ответить
Хай заодно відвідає істокі рєкі Ками - історічєской родіни.
показать весь комментарий
04.07.2024 21:58 Ответить
Земля дал ему задание.
показать весь комментарий
04.07.2024 22:57 Ответить
От же ж ********** **.ный.
показать весь комментарий
05.07.2024 02:14 Ответить
показать весь комментарий
05.07.2024 08:34 Ответить
 
 