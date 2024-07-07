Экс-совладелец группы "Приват" Боголюбов уехал из Украины по поддельным документам, - СМИ

Соратник олигарха Игоря Коломойского и бывший совладелец группы "Приват" Геннадий Боголюбов незаконно выехал из Украины в Австрию по поддельным документам.

Об этом сообщает "УП" со ссылкой на собеседников в Офисе генпрокурора и в бизнес-кругах, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, Боголюбов покинул Украину в ночь на 24 июня поездом "Киев - Хельм". Отмечается, что бизнесмен выехал из страны по поддельным документам, но в Польшу въехал по личным.

Сейчас он находится в Австрии.

Причиной побега бизнесмена называют то, что Бюро экономической безопасности готовит ему подозрение в деле "Приватбанка".

Сообщается, что 6 июля взяли под стражу пограничника, который обеспечил выезд Боголюбова.

Справочно:

62-летний Геннадий Боголюбов - украинский предприниматель, миллиардер. Соучредитель и совладелец группы "Приват".

После национализации банка Боголюбов вместе с Коломойским стали объектами многочисленных юридических расследований, связанных с выводом средств из банка и другими финансовыми махинациями.

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