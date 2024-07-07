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Экс-совладелец группы "Приват" Боголюбов уехал из Украины по поддельным документам, - СМИ

Ексспіввласник групи

Соратник олигарха Игоря Коломойского и бывший совладелец группы "Приват" Геннадий Боголюбов незаконно выехал из Украины в Австрию по поддельным документам.

Об этом сообщает "УП" со ссылкой на собеседников в Офисе генпрокурора и в бизнес-кругах, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, Боголюбов покинул Украину в ночь на 24 июня поездом "Киев - Хельм". Отмечается, что бизнесмен выехал из страны по поддельным документам, но в Польшу въехал по личным.

Сейчас он находится в Австрии.

Причиной побега бизнесмена называют то, что Бюро экономической безопасности готовит ему подозрение в деле "Приватбанка".

Сообщается, что 6 июля взяли под стражу пограничника, который обеспечил выезд Боголюбова.

Справочно:

62-летний Геннадий Боголюбов - украинский предприниматель, миллиардер. Соучредитель и совладелец группы "Приват".

После национализации банка Боголюбов вместе с Коломойским стали объектами многочисленных юридических расследований, связанных с выводом средств из банка и другими финансовыми махинациями.

Читайте также: На процессе в Лондоне между Приватбанком и Коломойским адвокаты последнего предоставили материалы, которые суд трактовал как содержащие "признаки мошенничества". ВИДЕО

Автор: 

Австрия (821) Боголюбов Геннадий (110) побег (380)


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Топ комментарии
+51
де були славетні прикордонники які "ухилянтів" пачками затримують - питання риторичне
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07.07.2024 17:48 Ответить
+37
Рахували грошi в цей час.
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07.07.2024 17:55 Ответить
+26
Головне якогось бідолаху показово скрутити на камеру, на радість біснуватого натовпу..

А так вся еліта катається ніби по Бродвею, які там Тиси та Карпати.
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07.07.2024 17:52 Ответить
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коли це не дай бог станнеться, ти просто здимієш з ресурсу під саме цим ніком та й годі. ресурсу може тоді й не буде, а може перефарбується. але достати старого зольдата реально за петельки і нагадати йому все шо він тут писав - неможливо. все йде до того, що країну готуються здати. Вже і Сирський їм не такий. ніби серед тих комбригів в минулому не було замазаних на контрабанді та виконанні злочинних наказів. то вже по досвіду з дій цієї влади бачимо, що призначають що раз все більше невмілих але керованих. Якби військові мали відповідальність, вони б ще у лютому 2022 року взяли все у свої руки в перші хвилини нападу, а не стали чекати оголошення воєнного стану.
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07.07.2024 18:49 Ответить
Мрій **********, мрій. От тільки мрія твоя про здачу України ZEленим гівном смердить, наче ти насрав нечистоплотно та не зачинив дверь Параши.
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07.07.2024 19:47 Ответить
Підробка документів та незаконий перетин кордону додається до попередніх обвінувачень. Досить шоб подати у розшук до Інтерполу.
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07.07.2024 18:09 Ответить
Австрія не видає - приклад фірташа

до тогож далі він заїхав по справжнім документам
доказати, що виїхав по іншим буде тяжко
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07.07.2024 18:15 Ответить
Булоб бажання.
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07.07.2024 18:27 Ответить
Без участі Зеленського з челяддю ОПУ, такі справи не проходять, а усі оті балачки, а ви дакажітє… то, ще від БАКАЯ з ригоАНАЛАМИ… рефлексія!
Керівництво ДержПрикордон, молодці… Усе, як по нотах…Схематози та гроші, роблять це бездоганно!! Тепер саме волати, отим абдристовичем - падляками, та їм подібним з ОПУ і підготовленим журнаШлюхам, про зрадників на постах, про діри на кордоні, ну, і таке інше…
Папери для втечі, на цього волоцюгу, ХТО ГОТУВАВ і ДЕ ????
Каламойша з шуфричем, сміються, аж до діареї!! Наступні вони… Бо, 21 травня, уже ФСЬО… Саме час, для осіб на Банковій, отих самітів миру, від Оманських …, щоб затягнути час ПОКАРАННЯ отих осіб за смерть тисяч Українців!!
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07.07.2024 18:13 Ответить
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07.07.2024 18:17 Ответить
Це все, що треба знати про наше всесильне СБУ.
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07.07.2024 18:23 Ответить
Чомусь всі згадують про Фірташа) Австрія не видає не тільки міліардера Фірташа, а і такого собі мілкого шулера як Кірюшу Шєвчєнка) і ще декілька крадунів з України. А з Боголюбовим взагалі історія цікава. Він фігурував разом із Коломойським в суді штата Делавер. Чому фігурував? А справу тимчасово прикрили-український парламент прийняв постанову , що криміналу не було. Ось і все, малята)
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07.07.2024 18:24 Ответить
Фірташу зняли арешт з його облгазів
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07.07.2024 18:36 Ответить
Хіба він не вийшов з громадянства України свого часу, коли збиралися його посадити ? Чи все порішав із Зелею? Бл.. яка **** влада … все помножити на нуль у 2019. А потім і Єніна вбили..
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07.07.2024 18:29 Ответить
І що станеться ? Є ж екстрадиція , за звинуваченнями у злочинах.

Чи кажіть вже прямо Ізраїль своїх не видає , а то в 3 соснах блукаєте
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07.07.2024 18:30 Ответить
Наближені до ОПи пацюки втікають.. Може, щось знають..?
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07.07.2024 18:30 Ответить
Що рік народження підробив ? чи вже і 60+річним заборонено з концтабору виїздити
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07.07.2024 18:31 Ответить
тупню, до чого тут вік?
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07.07.2024 18:48 Ответить
А деякі в Тису кидаються) Ось як треба
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07.07.2024 18:33 Ответить
Без дозволу і наказу влади його б не випустили!
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07.07.2024 18:37 Ответить
А підробляли в МВД**
мабудь за це
ЗЕ дав трьом ментам звання генералів
чи чекаємо ще двох
з "підробленими" документами
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07.07.2024 18:44 Ответить
Ще один кент паперндніка.🐷
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07.07.2024 18:45 Ответить
про шо ти ******, Боґя?
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08.07.2024 01:46 Ответить
А сколько интересно стоит такой выезд из воюющей страны, где проходит тотальная мобилизация, закрыты все границы даже для женского пола, студентов, школьников старших классов???
В таком случае, ему его имущество больше ненужно. Экспроприировать в пользу нуждающихся!!!

Интересно, а кто-то из окружения президента Украины Цензор нет и все эти комментарии читает?
Я думаю, что народ здесь просто сам для себя упивается... Если бы хотя 1% из всего написанного здесь было озвучено в кабинетах власти, результат был бы совсем другой.
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07.07.2024 18:57 Ответить
Я не з оточення Президента України, але коментарі читаю. Особливо смішні ці коментарі від перефарбованих і перевзутих, які зрозуміли, що зараз їх тут будуть бити за підтримку чинної влади і змінили свою позицію.)
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07.07.2024 19:06 Ответить
,,Я не з оточення Президента України''... Тебе це ,ні в якій мірі ,не виправдовує !
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07.07.2024 20:40 Ответить
так этому чорту 62 года, тотальная или какая нибудь другая мобилизация его не касается. Мой брат двоюродный, такого же возраста, по 5-6 раз в год ездит в Украину.
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08.07.2024 00:30 Ответить
твой брат тоже под следствием?
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08.07.2024 01:47 Ответить
На Боголюбова наїхали, а Фірташу(Могілєвічу) подарували український газ. Нас за ідіотів тримають?
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07.07.2024 19:01 Ответить
Українці зовсім втратили зв'язок з реальністю. Червінського за підрив Керченського мосту маринують в буцегарні, а Верещук, що розмінувала Чонгар, танцює по ефірах.

Зєлю геть. Вибори
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07.07.2024 19:09 Ответить
,,Зєлю геть. Вибори''...

Це ж вже було ! Путін весь час ,вимагає, із зливними бачками!
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07.07.2024 20:43 Ответить
По-перше, не путін а *****. А по-друге, найголовніше, поки та зелена мерзота при владі, надії в нас нема, від слова взагалі. Так закрився б ти, бачок зливний.
От той самий "боголюбов", партнер папи Карли (коломойші) без візи з ОПи ну ніяк виїхати б не міг. так що ще раз, закрийся і не смородь, бот подоляшний.
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07.07.2024 21:31 Ответить
На ту ж тему:
https://t.me/BerezaJuice/46099
Процитую одного європейського політика, який симпатизує Україні:

Коли Зеленський став президентом, то ми бачили, що багато хто готовий був працювати з ним та допомагати йому змінювати країну на краще. Люди готові були робити це безкорисливо, за ідею. Багато людей. Сьогодні, коли всі вже розуміють не лише цілі Зеленського, а і його світогляд, погляди та цілі, то працювати з ним готові лише конформисти або ті, хто зацікавлений в можливості займатися корупцією. Інших не залишилося. Шансів залучити компетентних та розумних теж не вийде. Ти це і сам знаєш. За цей результат він відповідає особисто. Але це шкодить не лише Зеленському, а і Україні.
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07.07.2024 22:35 Ответить
У тебя VPN отклеялся, зелебобик
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08.07.2024 01:48 Ответить
. Колись було інакше?
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07.07.2024 21:28 Ответить
Можна було не підробляти документи, треба було, щоб дермак позвонив.
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07.07.2024 19:05 Ответить
За всіма не встежиш, в Україніх тіх міліардерів що не різаних.
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07.07.2024 19:15 Ответить
🤣🤣🤣 Плять до сліз
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07.07.2024 19:29 Ответить
Таня , ну а шо робить , а попрікаливться с ЦН дебілов , особливо з Юри
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07.07.2024 19:31 Ответить
Безмежно буду радий коли квартал так само щезне-за підробленими документами. Але дітьми Сіона їх таки,пройдисвітів, не визнають. Будуть,як Остап Ібрагімович, через вікно в Дністровських плавнях.
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07.07.2024 21:28 Ответить
Да какжи так!! Да куда Бубон смотрит!!!
Плохие бояре такие негодяи!!!!
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07.07.2024 19:58 Ответить
Всех воров надо выпустить из Украины, пока у нас военное положение и мужчинам запрещено выезжать.
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07.07.2024 20:15 Ответить
Зазначається, що бізнесмен виїхав з країни з підробленими документами, але у Польщу в'їхав за особистими. Величезна брехня !!! Бо , поляки без штампа перетину Українського кордону не пропустили б !!! Просто випустили і все по вказівці ОПи .
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07.07.2024 21:23 Ответить
Ти взагалі зі свого Крижополя колись виїздила? Немає ніякого штампу про перетин українського кордону для громадян України
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08.07.2024 01:50 Ответить
Є ! А мало того , знаю, що нічого не сховаєш , бо рентгеном просвічують .
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08.07.2024 10:26 Ответить
, ти ж наче колись уже був тут зареєстрований ? Де був ?
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08.07.2024 10:29 Ответить
Виїхав за підробленими документами ?
Чи за непідробленими доларами ?
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07.07.2024 21:49 Ответить
А деж наше СБУ ...? Це їх тема ... боголюбов , маштабний економічний злочинець ...державі наніс збитків на мільярди ...і шо цікаво ваш президент 🤡 у ті часи з коломойшою та боголюбовим, працювали разом ...і кого ви вибрали ? Пройдисвітів ...
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07.07.2024 21:58 Ответить
Вовині маланці розбігються з краденими в укрїнців грошима. Недавно шифір втік до Німеччини, ще один "патріот" 95 кагалу до США. А грошики заробили на крові, як брехав на 5-го президента Херпіду Бонетряпкович, а сам якраз зі своїм оточенням заробляє ці гроші, заляпані в крові українців з ніг до голови і продовжує їм брехти про свою патріотичність.
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07.07.2024 22:06 Ответить
До Фірташа поїхав? Існуйте, козли...
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07.07.2024 22:24 Ответить
Якщо немає документа про заборону виїзду Боголюбова, то які можуть бути притензії?
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07.07.2024 23:36 Ответить
Чемно два роки перечекав. Це і є той народ у котрого найбагатші в світі слуги. На кожному пальці по два перстня .
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08.07.2024 00:22 Ответить
Тепер прикордонник має своє та рідних забезпеченим, а ще на відкуп буде мати
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08.07.2024 07:48 Ответить
Життя
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08.07.2024 07:49 Ответить
Яка дивна прикордонна служба України: то вони в дійсних документах кріпаків, бачать фіктивний шлюб, але в підсобних документах бізнесмена не бачать фіктивності.
Зеля обігнав Кучму по корумпуванню країни.
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08.07.2024 08:21 Ответить
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