Экс-совладелец группы "Приват" Боголюбов уехал из Украины по поддельным документам, - СМИ
Соратник олигарха Игоря Коломойского и бывший совладелец группы "Приват" Геннадий Боголюбов незаконно выехал из Украины в Австрию по поддельным документам.
Об этом сообщает "УП" со ссылкой на собеседников в Офисе генпрокурора и в бизнес-кругах, информирует Цензор.НЕТ.
По данным издания, Боголюбов покинул Украину в ночь на 24 июня поездом "Киев - Хельм". Отмечается, что бизнесмен выехал из страны по поддельным документам, но в Польшу въехал по личным.
Сейчас он находится в Австрии.
Причиной побега бизнесмена называют то, что Бюро экономической безопасности готовит ему подозрение в деле "Приватбанка".
Сообщается, что 6 июля взяли под стражу пограничника, который обеспечил выезд Боголюбова.
Справочно:
62-летний Геннадий Боголюбов - украинский предприниматель, миллиардер. Соучредитель и совладелец группы "Приват".
После национализации банка Боголюбов вместе с Коломойским стали объектами многочисленных юридических расследований, связанных с выводом средств из банка и другими финансовыми махинациями.
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до тогож далі він заїхав по справжнім документам
доказати, що виїхав по іншим буде тяжко
Керівництво ДержПрикордон, молодці… Усе, як по нотах…Схематози та гроші, роблять це бездоганно!! Тепер саме волати, отим абдристовичем - падляками, та їм подібним з ОПУ і підготовленим журнаШлюхам, про зрадників на постах, про діри на кордоні, ну, і таке інше…
Папери для втечі, на цього волоцюгу, ХТО ГОТУВАВ і ДЕ ????
Каламойша з шуфричем, сміються, аж до діареї!! Наступні вони… Бо, 21 травня, уже ФСЬО… Саме час, для осіб на Банковій, отих самітів миру, від Оманських …, щоб затягнути час ПОКАРАННЯ отих осіб за смерть тисяч Українців!!
Чи кажіть вже прямо Ізраїль своїх не видає , а то в 3 соснах блукаєте
мабудь за це
ЗЕ дав трьом ментам звання генералів
чи чекаємо ще двох
з "підробленими" документами
В таком случае, ему его имущество больше ненужно. Экспроприировать в пользу нуждающихся!!!
Интересно, а кто-то из окружения президента Украины Цензор нет и все эти комментарии читает?
Я думаю, что народ здесь просто сам для себя упивается... Если бы хотя 1% из всего написанного здесь было озвучено в кабинетах власти, результат был бы совсем другой.
Зєлю геть. Вибори
Це ж вже було ! Путін весь час ,вимагає, із зливними бачками!
От той самий "боголюбов", партнер папи Карли (коломойші) без візи з ОПи ну ніяк виїхати б не міг. так що ще раз, закрийся і не смородь, бот подоляшний.
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Процитую одного європейського політика, який симпатизує Україні:
Коли Зеленський став президентом, то ми бачили, що багато хто готовий був працювати з ним та допомагати йому змінювати країну на краще. Люди готові були робити це безкорисливо, за ідею. Багато людей. Сьогодні, коли всі вже розуміють не лише цілі Зеленського, а і його світогляд, погляди та цілі, то працювати з ним готові лише конформисти або ті, хто зацікавлений в можливості займатися корупцією. Інших не залишилося. Шансів залучити компетентних та розумних теж не вийде. Ти це і сам знаєш. За цей результат він відповідає особисто. Але це шкодить не лише Зеленському, а і Україні.
Плохие бояре такие негодяи!!!!
Чи за непідробленими доларами ?
Зеля обігнав Кучму по корумпуванню країни.