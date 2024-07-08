Ночью россияне атаковали Украину несколькими группами крылатых ракет.

Масштабная воздушная тревога продолжалась почти два часа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые Telegram-каналы.

Первая группа крылатых ракет пересекла границу в Черниговской области в 00:42.

В 00.45 стало известно о новой группе, которая зашла через Сумскую область.

Все ракеты сначала двигались в сторону Киевской области, но впоследствии стало известно о том, что ракеты направились в сторону Житомирской области.

В 00.49 зафиксировано еще две группы ракет, летящих через Черниговскую область в направлении Киевской области.

1.01 еще 2 группы ракет зашли через Черниговскую область в направлении Киевской области

Мониторинговые каналы в 1.21 сообщили о взрывах на Житомирщине.

В 1.59 Воздушные силы объявили об отбое ракетной опасности.

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