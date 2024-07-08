Ночью россияне атаковали Украину несколькими группами крылатых ракет.
Масштабная воздушная тревога продолжалась почти два часа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые Telegram-каналы.
Первая группа крылатых ракет пересекла границу в Черниговской области в 00:42.
В 00.45 стало известно о новой группе, которая зашла через Сумскую область.
Все ракеты сначала двигались в сторону Киевской области, но впоследствии стало известно о том, что ракеты направились в сторону Житомирской области.
В 00.49 зафиксировано еще две группы ракет, летящих через Черниговскую область в направлении Киевской области.
1.01 еще 2 группы ракет зашли через Черниговскую область в направлении Киевской области
Мониторинговые каналы в 1.21 сообщили о взрывах на Житомирщине.
В 1.59 Воздушные силы объявили об отбое ракетной опасности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Початок тривоги 2:02 і відбій 3:51 ?