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Новости Агрессия России против Украины
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Ночью россияне атаковали Украину несколькими группами крылатых ракет.

ракети

Масштабная воздушная тревога продолжалась почти два часа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые Telegram-каналы.

Первая группа крылатых ракет пересекла границу в Черниговской области в 00:42.

В 00.45 стало известно о новой группе, которая зашла через Сумскую область.

Все ракеты сначала двигались в сторону Киевской области, но впоследствии стало известно о том, что ракеты направились в сторону Житомирской области.

В 00.49 зафиксировано еще две группы ракет, летящих через Черниговскую область в направлении Киевской области.

1.01 еще 2 группы ракет зашли через Черниговскую область в направлении Киевской области

Мониторинговые каналы в 1.21 сообщили о взрывах на Житомирщине.

В 1.59 Воздушные силы объявили об отбое ракетной опасности.

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крылатые ракеты (889) ракеты (3618) Воздушные силы (2431)


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08.07.2024 06:26 Ответить
У нас захищена тільки центральна влада зі своїми маєтками,а вся інша Україна ні
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08.07.2024 07:08 Ответить
Ракети перестали існувати, як пишуть *дуже розумні* телеграмканали.
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08.07.2024 07:27 Ответить
Зафиксирован взлет еще 5 бортов с Оленьи... Могут быть пуски днем.
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08.07.2024 07:25 Ответить
Це за який день ви перепечатали цю "новину"?

Початок тривоги 2:02 і відбій 3:51 ?
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08.07.2024 07:42 Ответить
 
 