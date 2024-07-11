Страны НАТО предоставили Украине только половину обещанной помощи, - президент Румынии Иоганнис

Страны НАТО предоставили Украине лишь половину обещанной помощи.

Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Что касается помощи, которую мы все предоставляем Украине, я думаю, что пришло время быть реалистами, мы предоставили около половины того, что обещали. И этого недостаточно. Если мы хотим, чтобы Украина победила, мы должны помогать больше", - подчеркнул президент Румынии.

Также Йоханнис отметил, что готовящееся заявление саммита НАТО в Вашингтоне будет включать намерение усилить противовоздушную оборону вдоль восточного фланга альянса.

"Вы увидите в заявлении ... запланированные меры по усилению противовоздушной обороны на восточном фланге. Это касается нас, поскольку были ... ситуации, когда беспилотники падали на нашу национальную территорию", - подчеркнул президент Румынии.

Также читайте: Еще несколько единиц ПВО Украине означает, что странам НАТО их не хватит, - президент Словакии Пеллегрини

Кроме того, в июне Румыния сообщила, что передаст Украине систему Patriot, которая является частью поставки пяти таких систем и других стратегических средств ПВО, которые страны НАТО пообещали предоставить Киеву.

"Наше условие заключается в том, что когда мы передаем такие большие системы, как Patriot, мы получаем адекватную компенсацию. Об этом сейчас ведутся переговоры с американским партнером, с НАТО. Мы хотим получить в обмен еще один комплекс Patriot, но не сразу, а в будущем. Но я верю, что нам также удастся получить системы, которые будут доставлены быстрее и связаны с противовоздушной обороной", - отметил Йоханнис.