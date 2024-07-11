Оккупанты за минувшие сутки обстреляли 12 населенных пунктов Запорожской области, один человек ранен

Враг за прошедшие сутки ударил по Васильевскому району Запорожской области, есть раненый.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

"В течение суток оккупанты 404 раза обстреляли 12 населенных пунктов Запорожской области. Один мужчина ранен в результате российских атак по Васильевскому району", - говорится в сообщении.

Войска РФ осуществили 3 авиационных удара по Каменскому и Пятихаткам. А также:

атаковали 188 БпЛА различной модификации Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоданиловку и Новоандреевку;

совершили 5 обстрелов из РСЗО Малой Токмачки, Новоданиловки и Малиновки;

нанесено 208 артобстрелов по территории Степногорска, Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки, Новоданиловки и Староукраинки.

