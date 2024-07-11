Сутки на Николаевщине: удар по Вознесенску, многочисленные обстрелы Куцурубской громады, погиб человек

Российские захватчики за прошедшие сутки нанесли ракетный удар по Вознесенску, 7 раз атаковали FPV- дронами Куцурубскую громаду Николаевщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Николаевской ОГА Виталий Ким.

Вознесенский район

Днем, 10 июля, около 15:13, г. Вознесенск подвергся ракетной атаке. Попадание произошло по гражданскому объекту - территории предприятия. В результате чего один работник предприятия погиб, еще восемь человек - получили ранения средней и легкой тяжести. Четырех пострадавших сегодня выпишут из больницы. На месте поражения возник пожар складских помещений. Возгорание было оперативно ликвидировано пожарными. Также взрывной волной повреждены семь жилых домов, офисное помещение, ангар агропредприятия и четыре автомобиля.

Николаевский район

Вечером, 10 июля, в 18:05, 18:15, 18:40, 18:59, 19:26, 19:45 и 20:00 враг атаковал дронами-камикадзе типа FPV Куцурубскую громаду и ее акваторию. В результате последней атаки повреждено нефункционирующее здание фермерского хозяйства. Пострадавших нет.

Работа ПВО

В ночь на 11 июля силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожен один БпЛА типа "Shahed 131/136". В результате падения обломков сбитого БпЛА на открытой местности возник пожар сухой травы. Возгорание оперативно ликвидировано подразделениями пожарных. Пострадавших нет.

