Если не построим архитектуру закупок сейчас, останемся с дефицитом оружия и уничтожим внутренний рынок, - экс-советник главы Агентства оборонных закупок Вагабов

Украина должна срочно навести порядок в архитектуре оборонных закупок. Если не сделать это сейчас, ВСУ так и останутся с дефицитом оружия, а украинский рынок вооружений будет уничтожен в зародыше.

Об этом в блоге для Экономической правды написал Тамерлан Вагабов, экс-советник главы Агентства по оборонным закупкам (АОЗ), экс-руководитель Офиса реформ МВД.

Чтобы потребности подразделений оперативно закрывались, следует построить инфраструктуру и структуру закупок, определиться с полномочиями и ответственностью участников процесса, наладить коммуникацию с производителями. По его мнению, АОЗ оказалось не в состоянии выполнить эту работу за два года своего существования.

"У нас было достаточно времени и возможностей это сделать, но, к сожалению, эта работа до сих пор выполнена лишь частично", - написал Вагабов.

Он отметил, что специалисты АОЗ должны иметь контакты на рынке с добропорядочными производителями, специалистами, руководителями оборонных ведомств. Это исключает необходимость привлекать посредников и соответственно снижает коррупционные риски и риски срыва контрактов.

Быть способными провести "филигранную дипломатически-бюрократическую работу", когда нужное вооружение находится в политически сложных для Украины государствах. Им необходимо разбираться в транзитных и экспортных процедурах. Базовое требование к работникам АОЗ - знать материальную часть, владеть иностранными языками производителей и поставщиков.

Сразу после создания АОЗ, необходимо было синхронизировать агентство со всеми существующими органами и подразделениями, а также утвердить организационную структуру и упорядочение процедур (закупок, проверки контрагентов и сотрудников на наличие конфликта интересов).

"Без этого имеем дисконект в работе с Генштабом и Минобороны, задержки в поставках, коррупционные риски. Без четкой структуры нет порядка и аудита решений, а это создает риски неэффективного использования государственных ресурсов", - пишет эксперт.

Вагабов также отметил необходимость контакта АОЗ с отечественными производителями оружия. Производители должны иметь представление о том, на какие виды вооружений и типы БПЛА ожидают Минобороны и ВСУ. Без этих данных предприниматели сталкиваются с кризисом ликвидности финансов.

"Эта информация относится к государственной тайне, но можно найти компромисс. Можно дать частичный доступ предпринимателям, которые прошли спецпроверку, или дать производителям общие гайдлайны по типам вооружений и БПЛА, которые нужны войску", - говорится в публикации.

По мнению Вагабова, АОЗ также должно наладить качественные коммуникации с бизнесом: создать аналитическое подразделение, которое бы собирало, анализировало и адаптировало гайдлайны и архитектуру всех видов вооружений, БПЛА и боеприпасов в сотрудничестве с Генштабом.

"При условии выполнения всех перечисленных пунктов мы сможем обуздать хаос и системно развивать отечественный рынок вооружений, прозрачно и эффективно использовать бюджетное финансирование, вовремя и в полном объеме обеспечивать защитников современными средствами поражения", - написал Вагабов.