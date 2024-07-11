РУС
РУС
Если не построим архитектуру закупок сейчас, останемся с дефицитом оружия и уничтожим внутренний рынок, - экс-советник главы Агентства оборонных закупок Вагабов

Вагабов про оборонні закупівлі

Украина должна срочно навести порядок в архитектуре оборонных закупок. Если не сделать это сейчас, ВСУ так и останутся с дефицитом оружия, а украинский рынок вооружений будет уничтожен в зародыше.

Об этом в блоге для Экономической правды написал Тамерлан Вагабов, экс-советник главы Агентства по оборонным закупкам (АОЗ), экс-руководитель Офиса реформ МВД.

Чтобы потребности подразделений оперативно закрывались, следует построить инфраструктуру и структуру закупок, определиться с полномочиями и ответственностью участников процесса, наладить коммуникацию с производителями. По его мнению, АОЗ оказалось не в состоянии выполнить эту работу за два года своего существования.

"У нас было достаточно времени и возможностей это сделать, но, к сожалению, эта работа до сих пор выполнена лишь частично", - написал Вагабов.

Он отметил, что специалисты АОЗ должны иметь контакты на рынке с добропорядочными производителями, специалистами, руководителями оборонных ведомств. Это исключает необходимость привлекать посредников и соответственно снижает коррупционные риски и риски срыва контрактов.

Быть способными провести "филигранную дипломатически-бюрократическую работу", когда нужное вооружение находится в политически сложных для Украины государствах. Им необходимо разбираться в транзитных и экспортных процедурах. Базовое требование к работникам АОЗ - знать материальную часть, владеть иностранными языками производителей и поставщиков.

Сразу после создания АОЗ, необходимо было синхронизировать агентство со всеми существующими органами и подразделениями, а также утвердить организационную структуру и упорядочение процедур (закупок, проверки контрагентов и сотрудников на наличие конфликта интересов).

"Без этого имеем дисконект в работе с Генштабом и Минобороны, задержки в поставках, коррупционные риски. Без четкой структуры нет порядка и аудита решений, а это создает риски неэффективного использования государственных ресурсов", - пишет эксперт.

Вагабов также отметил необходимость контакта АОЗ с отечественными производителями оружия. Производители должны иметь представление о том, на какие виды вооружений и типы БПЛА ожидают Минобороны и ВСУ. Без этих данных предприниматели сталкиваются с кризисом ликвидности финансов.

"Эта информация относится к государственной тайне, но можно найти компромисс. Можно дать частичный доступ предпринимателям, которые прошли спецпроверку, или дать производителям общие гайдлайны по типам вооружений и БПЛА, которые нужны войску", - говорится в публикации.

По мнению Вагабова, АОЗ также должно наладить качественные коммуникации с бизнесом: создать аналитическое подразделение, которое бы собирало, анализировало и адаптировало гайдлайны и архитектуру всех видов вооружений, БПЛА и боеприпасов в сотрудничестве с Генштабом.

"При условии выполнения всех перечисленных пунктов мы сможем обуздать хаос и системно развивать отечественный рынок вооружений, прозрачно и эффективно использовать бюджетное финансирование, вовремя и в полном объеме обеспечивать защитников современными средствами поражения", - написал Вагабов.

+10
+8
Якщо не проведемо вибори, то можемо залишитись взагалі без країни
+7
Иого шо - віджали від закупівель? - і він прозрів
я думав це всіх влаштовує)
Иого шо - віджали від закупівель? - і він прозрів
Грантоїд?
Бо стільки води мутної, що дна не видно.
Перед прізвищем треба вказувати національність.
Вы анекдот про негра со Львова знаете? "Национальность" обозначает не только этническую принадлежность но и гражданство.
Дядьку, у Вас чомусь шапка задиміла...
Якщо не проведемо вибори, то можемо залишитись взагалі без країни
Пока не очистимся от юлезебилов - хорошего не жди... Ма... еще и свечку раскаяния нужно выставить, если у самого было рыло в пуху.
Слухай, продажний троль, скільки тобі платять за твої висери?
мы знаем просто zебилов, ты, наверное, из них?
не усі ще Боголюбови сквиздили за кордон й не усі шляхи захвату парочкою своїх офшорів винайдені...
Ніхто нічого абитак не дасть. Вибори треба вимагати
Вагабов також наголосив на необхідності контакту АОЗ з вітчизняними виробниками зброї. Виробники повинні мати уявлення про те, на які види озброєнь і типи БПЛА очікують Міноборони та ЗСУ. Без цих даних підприємці стикаються з кризою ліквідності фінансів. сказати, що це дивно, нічого не сказати, я вже не говорю про інше, що тут сказано..., на 3-мо році великої та на 10 році війни ніхто з тих, хто дотичний до закупівлі зброї не мають розуміння того, а що насправді потребують збройні сили, чого Їм не вистачає, щоб ефективно захищати країну...Їм можуть закупити мільйони лопат, коли вони потребують мільйони 120 мм мінометних пострілів.... ЗСУ потребують тисячі недорогих та ремонтопригодних автівок, а їм купують мільйони патронів 7.62..., але це так, вгадали, вони теж ************..., але це якийсь сюр, війна неможлива без планування та системного підходу, а це не завжди можуть забезпечити виключно лояльні люди та родичі...
11.07.2024 11:43 Ответить
Всих цих дєрьмаків привів до влади зєля. Але ж неначасі. Нехай ще погадить чмирьок
А зелю привела баб Юля, но с главзебом у нее шо-та пошло не так... Потому вана и не мелькает на первых шпальтах коррупционных скандалов.
Тебе, гнида, до мене прікрипили?
І шо? Хіба це щось неймовірне?
ещё один украинец, как зеленский
Кіля Каклєта вже готувався будувати архитектуру, вже і гроши зібрав.
Збили на взльоті...
***... В оборонпромі якась ***** нездорова. Як не Арахамія-так лапарідзе, як не якась халмідія-так темірланита вагабови... ХЗ від кого боронитися, чи від кацапів-чи від цієї ******* що на грошових потоках присіли як п'явки.
Тю, чи цэ впервой. В прошлом году амеры дали военки на год защиты. Найвелычнiше Наполеонишко-2 возомнило себя вперди машущим шашкой, приказало извести всю военную помощь в мясных штурмах... Карл, слышишь , годичные запасы военки пустил на ветер в течении лето-сентября. Против чего безкомпромисно выступал Залужный. Ко всему , Наполенонишко не переймалося с лета прошлого года про архитектуру закупок на следующий год, почему всю зиму и большую часть весны 2024-го бегал дурбентием с протянутой рукой, обвиняя Запад в "непоставке" снарядо-ракето-хаймарсов... а те шо были 4 хаймарса по-зэбильно-кацапски профукал -выстроил вряд перед разведовательным кацаподроном. Июнь-июль - время , когда архи важно вбить в планы поставки военки на следующий год. Тогда дураком не будешь метаться с протянутой рукой, как последний попрошайка, еще и гундосить несуразицы... ЕПРСТ... какие- тока нервы нужно иметь при общении с таким компаньоном. Дай Бог амерам выдержки. Вместе победим мордор.
Якщо не припинемо діяльність, отих приблуд95 на посадах в органах державного управління, про НАТО і перемогу над рашистами, можемо забути!! Оманські, для цього і сидять в ОПУ…, щоб гадити руками служок з ВРУ та ОПУ КМУ держСекретарів Гпу дбр НАЗК СБУ …
А буратінка вважає, що найкраща зброя--його щовечірні відосики та зомбомарафон.
Там у верху , у владі ХОЧ ОДИН УКРАЇНЕЦЬ Є!!! Це писец ..зелена шмаркля
"У нас було достатньо часу і можливостей це зробити, але, на жаль, ця робота досі виконана лише частково." Ну хоч визнав і на тому дякую
