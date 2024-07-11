15 лет тюрьмы заочно получил кремлевский "военкор" Лебедев, который навел российский С-300 по Николаеву, - СБУ

Благодаря доказательной базе Службы безопасности к 15 тюремному заключению заочно осужден предатель Украины Сергей Лебедев (известный под псевдонимом "Лохматий").

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Лебедев работает на ФСБ как "внештатный военкор" московского информагентства "РИА Новости" и скрывается от правосудия во временно оккупированном Донецке.

Судебное разбирательство состоялось в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого). По материалам СБУ суд назначил Лебедеву 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В чем обвиняют пророссийского блогера?

Как установило расследование, агент выполнял задания ФСБ по нескольким направлениям:

сбор разведданных о Силах обороны и корректировка воздушных атак РФ на гражданскую инфраструктуру Украины. Для этого Лебедев привлекал информаторов, которых находил на собственном Телеграмм-канале с общей аудиторией более 30 тыс. подписчиков. Так, по наводке одного из пользователей интернет-ресурса "Лохматий" скорректировал удар российскими ракетами С-300 по многоэтажке в Николаеве осенью 2022 года.

привлек к сотрудничеству жителя Закарпатья, который "сливал" агенту локации военных подразделений в приграничном регионе.

принимал активное участие в подготовке заказных сюжетов для кремлевских телеканалов. Там он распространял фейки о Силах обороны и обстановке на фронте.

"На основании доказательств, которые собрали следователи Службы безопасности, суд признал Лебедева виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Срок отбывания наказания будет исчисляться с даты фактического задержания предателя", - говорится в сообщении.