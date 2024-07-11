РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7816 посетителей онлайн
Новости
2 622 10

15 лет тюрьмы заочно получил кремлевский "военкор" Лебедев, который навел российский С-300 по Николаеву, - СБУ

Кремлівскього воєнкора-інформатора заочно засуджено

Благодаря доказательной базе Службы безопасности к 15 тюремному заключению заочно осужден предатель Украины Сергей Лебедев (известный под псевдонимом "Лохматий").

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Лебедев работает на ФСБ как "внештатный военкор" московского информагентства "РИА Новости" и скрывается от правосудия во временно оккупированном Донецке.

Судебное разбирательство состоялось в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого). По материалам СБУ суд назначил Лебедеву 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В чем обвиняют пророссийского блогера?

Как установило расследование, агент выполнял задания ФСБ по нескольким направлениям:

  • сбор разведданных о Силах обороны и корректировка воздушных атак РФ на гражданскую инфраструктуру Украины. Для этого Лебедев привлекал информаторов, которых находил на собственном Телеграмм-канале с общей аудиторией более 30 тыс. подписчиков. Так, по наводке одного из пользователей интернет-ресурса "Лохматий" скорректировал удар российскими ракетами С-300 по многоэтажке в Николаеве осенью 2022 года.
  • привлек к сотрудничеству жителя Закарпатья, который "сливал" агенту локации военных подразделений в приграничном регионе.
  • принимал активное участие в подготовке заказных сюжетов для кремлевских телеканалов. Там он распространял фейки о Силах обороны и обстановке на фронте.

"На основании доказательств, которые собрали следователи Службы безопасности, суд признал Лебедева виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Срок отбывания наказания будет исчисляться с даты фактического задержания предателя", - говорится в сообщении.

Автор: 

СБУ (20431) суд (25238) государственная измена (1628) блогер (223)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
15 років тюрми заочно отримав кремлівський "воєнкор" Лебедєв

- Рабинович! Изя про вас за вашей спиною такое говорит...
- Пхе! За моей спиною он даже может меня побить! (с)
показать весь комментарий
11.07.2024 16:50 Ответить
+3
Моторило, захарій, ківа, та ще такіж убивці, теж гадили Українцям з 2014 року, а потім ліфт, чай, ******** на дорозі чи кафешка з хлопком і задимленням…і ФСЬО! Повезе, якщо вдовиці їх, живими залишаться…
показать весь комментарий
11.07.2024 16:59 Ответить
+2
Чому не довічне позбавлення волі?
показать весь комментарий
11.07.2024 17:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
15 років тюрми заочно отримав кремлівський "воєнкор" Лебедєв

- Рабинович! Изя про вас за вашей спиною такое говорит...
- Пхе! За моей спиною он даже может меня побить! (с)
показать весь комментарий
11.07.2024 16:50 Ответить
А на картах гугл миколаївські багатоповерхівки не простежуються? Якось спеціально треба на них наводити с-300?
показать весь комментарий
11.07.2024 16:59 Ответить
не тупи
показать весь комментарий
11.07.2024 21:51 Ответить
Моторило, захарій, ківа, та ще такіж убивці, теж гадили Українцям з 2014 року, а потім ліфт, чай, ******** на дорозі чи кафешка з хлопком і задимленням…і ФСЬО! Повезе, якщо вдовиці їх, живими залишаться…
показать весь комментарий
11.07.2024 16:59 Ответить
Червінський сидить - а інші бояться йти його шляхом....
показать весь комментарий
11.07.2024 22:34 Ответить
Чому не довічне позбавлення волі?
показать весь комментарий
11.07.2024 17:00 Ответить
Ну як це заочно. Можеш- ліквідуй по-тихому, не можеш- просто промовчи. Всі ці підозри, заочні вироки і інша лабуда виглядають як демонстрація слабкості.
показать весь комментарий
11.07.2024 17:03 Ответить
а воно про це знає?
показать весь комментарий
11.07.2024 18:34 Ответить
У мене лише два запитання. Його судитимуть судді Червинського ? І в якій тюрмі те лайно буде сидіти ? (мабуть з нашими суддями разом в камері в очко грати будуть).
показать весь комментарий
11.07.2024 21:47 Ответить
в очко на очко на очці.... ВСі разом!
показать весь комментарий
11.07.2024 22:35 Ответить
 
 