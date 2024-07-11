В пятницу с 16:00 до 23:00 без света снова будут две трети украинцев, - "Укрэнерго"

В пятницу, 12 июля, графики отключений электроэнергии будут действовать в течение всех суток.

Наибольшие ограничения прогнозируются с 16:00 до 23:00 - в эти часы облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно, сообщает пресс-служба оператора энергосистемы страны НЭК "Укрэнерго".

В компании уточнили, что в остальные часы будет задействовано три очереди отключений из шести возможных.

Как сообщалось, аналогичные ограничения потребления "Укрэнерго" анонсировало на четверг.

В пресс-службе ДТЭК объясняли, что при таком уровне ограничений потребители будут оставаться без света не только в "темно-серой", но и в "светло-серой" зоне отключений.

Согласно графикам отключений, которые используют облэнерго ДТЭК, это означает, что свет гарантированно должен быть в течение двух часов из девяти. Остальные семь часов света может не быть (четыре часа - "темно-серая" зона, когда света точно нет, еще три часа - "светло-серая" зона, когда отключения света возможны).