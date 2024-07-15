Россияне, вероятно, отправляют на фронт подразделения, которые не успевают укомплектовать и оснастить - ISW

Российское военное командование привлекает к боевым действиям недоукомплектованные подразделения из резерва.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Российское военное командование, возможно, привлекло к боевым действиям недостаточно оснащенные подразделения, которые изначально должны были действовать как оперативный резерв, возможно, из-за ограничений российской оборонно-промышленной базы (ОПБ) или усилий, направленных на усиление текущих российских шлифовальных атак в Украине", - отмечают аналитики.

В отчете ссылаются на военного обозревателя Константина Машовца, который заявил, что российское военное командование собиралось сформировать 27-ю мотострелковую дивизию как оперативный резерв Центральной группировки войск (командование, которое сейчас занимается наступлением РФ на Авдеевском и Торецком направлениях) Планировалось, что этот оперативный резерв может быть введен в бой в случае развития контрнаступления ВСУ на Авдеевском направлении, или наступления РФ на Торецком направлении.

Однако Машовец заявил, что Россия перебросила 433-й мотострелковый полк 27-й мотострелковой дивизии, укомплектованный остатками деградировавшей 21-й мотострелковой бригады, в район северо-западнее Авдеевки до полного восстановления боеспособности.

Кроме того, командование РФ досрочно перебросило 506-й и 589-й мотострелковые полки на Торецкое направление до того, пока подразделения не вышли на "плановые сроки".

В марте 2024 года Машовец заявил, что российское военное командование планирует оснастить части 27-й мотострелковой дивизии лишь до 87% от необходимого по доктрине количества вооружения и техники. Кроме того, по словам украинского обозревателя, Россия планировала привести 433-й, 506-й и 598-й мотострелковые полки в боевую готовность к концу весны - началу лета 2024 года.

ISW впервые зафиксировал сообщения о подразделениях 27-й мотострелковой дивизии, действующих под Авдеевкой в апреле 2024 года и под Торецком в начале июля 2024 года. Но наблюдение Машовца от 14 июля о том, что эти полки были развернуты для ведения боевых действий раньше, чем планировалось, может свидетельствовать о том, что командование РФ отстало от предполагаемого графика укомплектования и не смогло оснастить эти подразделения до 87%.

Ранее в ISW оценили, что усилия России по формированию сил создают незначительное количество дополнительных сил, не отправленных немедленно на фронт - в качестве подкрепления. Подкрепления, которые Россия может использовать для постепенного создания оперативных резервов, но вряд ли способна полностью обеспечить резервную рабочую силу.

Также аналитики отмечают, что военное командование РФ могло развернуть подразделения раньше времени, чтобы усилить штурмы армии России, продолжающиеся на востоке Украины.

