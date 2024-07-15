Воздушную тревогу объявляли по всей территории Украины (обновлено)
Утром 15 июля объявлена ракетная опасность по всей территории Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Зафиксирован взлет МиГ 31 К", - говорится в сообщении.
По данным мониторинговых каналов 1 МиГ-31К взлетел с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области РФ
По состоянию на 8.42 тревогу отменили.
