Воздушную тревогу объявляли по всей территории Украины (обновлено)

Утром 15 июля объявлена ракетная опасность по всей территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Зафиксирован взлет МиГ 31 К", - говорится в сообщении.

По данным мониторинговых каналов 1 МиГ-31К взлетел с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области РФ

По состоянию на 8.42 тревогу отменили.

Читайте: В направлении Киева была ракета, - Воздушные силы (обновлено)

Воздушные силы (2702) воздушная тревога (839)
Це кацаперди робліть так під час спеки, щоб ще більше познущатися над українцями.
15.07.2024 08:28 Ответить
Щоб ви, орки, довіку вили, як ті сирени
15.07.2024 08:31 Ответить
І сирени щоб вили безперервно..
15.07.2024 08:34 Ответить
Тока шо мощно рвонуло.
15.07.2024 08:39 Ответить
А тем временем - отбой.
15.07.2024 08:43 Ответить
https://youtu.be/BbI2OpkAgRs check the tempo
15.07.2024 08:49 Ответить
 
 