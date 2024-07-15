РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7392 посетителя онлайн
Новости
356 0

Оккупанты ударили по селу под Херсоном: ранена женщина, разрушен дом

удар по Бериславському району

Сегодня около 6.30 армия РФ атаковала с. Садовое Херсонской городской территориальной громады.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате вражеского обстрела получила повреждения 70-летняя женщина.

"У нее взрывная травма и ранена нога. У пострадавшей состояние средней тяжести. Медики оказали женщине необходимую помощь. От госпитализации она отказалась. На момент удара россиян раненая находилась в собственном доме, который подвергся разрушениям", - пояснил Мрочко.

Также читайте: В результате вражеских ударов по Купянщине ранена женщина, загорелись складские помещения

Автор: 

обстрел (29713) Херсонская область (5252)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 