Оккупанты ударили по селу под Херсоном: ранена женщина, разрушен дом
Сегодня около 6.30 армия РФ атаковала с. Садовое Херсонской городской территориальной громады.
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате вражеского обстрела получила повреждения 70-летняя женщина.
"У нее взрывная травма и ранена нога. У пострадавшей состояние средней тяжести. Медики оказали женщине необходимую помощь. От госпитализации она отказалась. На момент удара россиян раненая находилась в собственном доме, который подвергся разрушениям", - пояснил Мрочко.
