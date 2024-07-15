РФ использует акваторию Азовского моря, чтобы грабить оккупированные территории, - ВМС

Российские захватчики грабят оккупированные территории, используя акваторию Азовского моря.

Об этом рассказал спикер Военно-Морских Сил ВС Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук.

"Там активно используется акватория для того, чтобы грабить оккупированные территории. Используют для этого в основном порт Мариуполь", - отметил он.

По словам Плетенчука, военных единиц в нем не замечено, но РФ использует гражданские суда для внутреннего сообщения.

"Те, которые забирают в Мариуполе наше зерно, наш металл и вывозят их в официальные порты России. Там перегружаются и дальше могут этим торговать, как своим. Это они в принципе и делают", - добавил он.

