РФ использует акваторию Азовского моря, чтобы грабить оккупированные территории, - ВМС
Российские захватчики грабят оккупированные территории, используя акваторию Азовского моря.
Об этом рассказал спикер Военно-Морских Сил ВС Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Inform.
"Там активно используется акватория для того, чтобы грабить оккупированные территории. Используют для этого в основном порт Мариуполь", - отметил он.
По словам Плетенчука, военных единиц в нем не замечено, но РФ использует гражданские суда для внутреннего сообщения.
"Те, которые забирают в Мариуполе наше зерно, наш металл и вывозят их в официальные порты России. Там перегружаются и дальше могут этим торговать, как своим. Это они в принципе и делают", - добавил он.
Українська урядова делегація закликала Генеральну асамблею Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) відреагувати на привласнення росією географічного зазначення «Мелітопольська черешня».
Про це повідомляє https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=12ac5562-ad46-4b8f-8025-50d43b3a310d&title=MelitopolskaChereshnia Міністерство економіки .
Зазначається, що 12 липня 2024 року федеральна служба з інтелектуальної власності рф (Роспатент) на своєму сайті повідомила про реєстрацію позначення «Мелітопольська черешня». Зокрема, йдеться про те, що «Мелітопольська черешня» стала першим зареєстрованим регіональним брендом так званих нових регіонів рф (насправді - тимчасово окупованих територій України) - географічним зазначенням від Мелітопольського району Запорізької області.
Крім того, Роспатент також закликав представників тимчасово окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської області реєструвати свої бренди та інші об'єкти інтелектуальної власності з метою просування своїх товарів та послуг на ринках, й заявив про те, що надасть усю необхідну допомогу. https://agroportal.ua/news/ukraina/ukrajina-zvernulas-do-genasambleji-voiv-cherez-kradizhku-geografichnogo-zaznachennya