РФ использует акваторию Азовского моря, чтобы грабить оккупированные территории, - ВМС

Росіяни вивозять награбоване через акваторію Азовського моря

Российские захватчики грабят оккупированные территории, используя акваторию Азовского моря.

Об этом рассказал спикер Военно-Морских Сил ВС Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Inform.

"Там активно используется акватория для того, чтобы грабить оккупированные территории. Используют для этого в основном порт Мариуполь", - отметил он.

По словам Плетенчука, военных единиц в нем не замечено, но РФ использует гражданские суда для внутреннего сообщения.

"Те, которые забирают в Мариуполе наше зерно, наш металл и вывозят их в официальные порты России. Там перегружаются и дальше могут этим торговать, как своим. Это они в принципе и делают", - добавил он.

Подяка найвеличнішому що розмінував і здав.
15.07.2024 10:47 Ответить
Україна звернулась до Генасамблеї ВОІВ через крадіжку геозазначення

Українська урядова делегація закликала Генеральну асамблею Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) відреагувати на привласнення росією географічного зазначення «Мелітопольська черешня».

Про це повідомляє https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=12ac5562-ad46-4b8f-8025-50d43b3a310d&title=MelitopolskaChereshnia Міністерство економіки .

Зазначається, що 12 липня 2024 року федеральна служба з інтелектуальної власності рф (Роспатент) на своєму сайті повідомила про реєстрацію позначення «Мелітопольська черешня». Зокрема, йдеться про те, що «Мелітопольська черешня» стала першим зареєстрованим регіональним брендом так званих нових регіонів рф (насправді - тимчасово окупованих територій України) - географічним зазначенням від Мелітопольського району Запорізької області.

Крім того, Роспатент також закликав представників тимчасово окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської області реєструвати свої бренди та інші об'єкти інтелектуальної власності з метою просування своїх товарів та послуг на ринках, й заявив про те, що надасть усю необхідну допомогу. https://agroportal.ua/news/ukraina/ukrajina-zvernulas-do-genasambleji-voiv-cherez-kradizhku-geografichnogo-zaznachennya
15.07.2024 10:56 Ответить
а що хтось сподівався що вони своє привезуть та відадуть...недоумки зелені
15.07.2024 10:57 Ответить
,,Наш метал,, Цікаво. Там що, працюють металурги?
15.07.2024 11:10 Ответить
Орда завжди так робила
15.07.2024 11:15 Ответить
Ну не **** ця акваторія, га?
15.07.2024 12:20 Ответить
 
 