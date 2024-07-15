Литва прекратит бесплатное обучение украинских студентов по желанию Украины, - LRT
Литовское правительство больше не будет покрывать расходы на обучение для украинских студентов, которые сбежали от войны. Однако в некоторых учебных заведениях заявили, что украинские студенты по-прежнему смогут учиться бесплатно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.
С 2022 года Литва разрешила украинцам, которые сбежали от войны, учиться в вузах бесплатно. Студенты, которые уже поступили на обучение, смогут закончить его без уплаты за обучение, но с сентября этого года эта схема не будет доступна для новых студентов из Украины.
"Мы организуем все мероприятия помощи гражданам Украины, проживающим в Литве, в ответ на потребности украинского государства, в сотрудничестве и без поощрения оттока людей из Украины. ... Это желание украинской стороны. В Украине есть высшие учебные заведения, и на данный момент нет необходимости переводить обучение в другое место", - рассказали в Министерстве образования.
Начиная с этого года, украинцы, которые закончили среднее образование и сдали выпускные экзамены в Литве, будут подчиняться тем же общим правилам поступления, что и граждане Литвы, и смогут претендовать на бюджетные места в государственных университетах и колледжах.
В то же время, несмотря на решение центрального правительства, некоторые высшие учебные заведения решили продолжать полностью или частично финансировать обучение украинских студентов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.facebook.com/oleshkomiroslav/posts/pfbid0gzMnb2Zgf2zEe37jEffnqE1UvzmETzxfSfDJxXBZjyrZK4EHmXhPzdLvtReNzh8Gl?__cft__[0]=AZUMQHYjGrcDnQP-NdaVyeO9tUYvGXoFYgsnz8xEKqB9wC_JnezBSvDF6TVGvQIE3L0rb6MmyGL5Yb9M6C16B17QmNyP4ZpHFkg7D0JkCYoGirj6zV8Yv63xRKfTc0ru62wEJKpEy3rFgRIe2lKgz2xo_ryxkJTZ_4eA4fcjL6ZlbVE7_yM1BHnPeqoUqBE_Y24vpS0a1FvZW4d3iwLkMZfT&__tn__=%2CO%2CP-R 33 хв ·
Литва припиняє безкоштовне навчання для українських студентів. Зроблено це за проханням української влади президента Зеленського.
****, які ви кончені. Ви дітям українським навіть за кордоном палки в колеса ставите. МЗС, яке при Зеленському тільки і гадає, як ще нашкодити своїм людям, як кріпаків повернути в стойло.
Жодної допомоги від Зеленського українцям за кордоном нема за всі роки. Лише приниження, створення перепон в намаганні повернути їх в країну під обстріли та життя без світла, води та тепла.
Головне, розрахуває влада ударом на дітей простих не багатих українців, щоб вони не вчились в Європі. Їх **** дітки, як в генпрокурора, Стефанчука, Гетьманцева, будуть далі вчитись за кордоном, бо гроші вкрадені на навчання є.
Потрапив би ти і тобі подібні, до рук солдатів, що через вас, ухилятнів сидять уже котрий місяць в опорниках, без змоги хоч водою ********...
Зараз ви банкуєте, диванні супєрпатріоти і ухилянти.. Після війни- ви в перших рядах сорочки на шаровари порвете. Шансьньє одним словом.
Вони вже опанували літовську мову? Чи їм викладають українською?
Буде так. Бажаеш вчитися безкоштовно, вивчай мову.
Вважаю кожен українець це підтримае.
Зеленський, щось там мекав, про якийсь там, Універ *********** в Україні… Там і будуть навчатися, оті 73%…
Усіх, у тому числі тих, хто виїхав, перевірити на детекторі брехні чи голосували вони за зеленського і якщо так, тоді всіх таких на фронт... і неважливо чи старий, кульгавий чи жінка.
Потрібно нести відповідальність за свої рішення.
Це буде справедливо.
Молоді можу сказати-тікайте і ніколи не вертайтеся до цього зоопарку.
Ненька чи потвора мачуха?
Мордор аплодує їм .