Литва прекратит бесплатное обучение украинских студентов по желанию Украины, - LRT

Литовское правительство больше не будет покрывать расходы на обучение для украинских студентов, которые сбежали от войны. Однако в некоторых учебных заведениях заявили, что украинские студенты по-прежнему смогут учиться бесплатно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

С 2022 года Литва разрешила украинцам, которые сбежали от войны, учиться в вузах бесплатно. Студенты, которые уже поступили на обучение, смогут закончить его без уплаты за обучение, но с сентября этого года эта схема не будет доступна для новых студентов из Украины.

"Мы организуем все мероприятия помощи гражданам Украины, проживающим в Литве, в ответ на потребности украинского государства, в сотрудничестве и без поощрения оттока людей из Украины. ... Это желание украинской стороны. В Украине есть высшие учебные заведения, и на данный момент нет необходимости переводить обучение в другое место", - рассказали в Министерстве образования.

Начиная с этого года, украинцы, которые закончили среднее образование и сдали выпускные экзамены в Литве, будут подчиняться тем же общим правилам поступления, что и граждане Литвы, и смогут претендовать на бюджетные места в государственных университетах и колледжах.

В то же время, несмотря на решение центрального правительства, некоторые высшие учебные заведения решили продолжать полностью или частично финансировать обучение украинских студентов.

Также читайте: Студентов будет меньше: Кабмин резко уменьшил госзаказ на подготовку бакалавров и магистров