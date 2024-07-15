РУС
Литва прекратит бесплатное обучение украинских студентов по желанию Украины, - LRT

Литва припинить безкоштовне навчання українських студентів

Литовское правительство больше не будет покрывать расходы на обучение для украинских студентов, которые сбежали от войны. Однако в некоторых учебных заведениях заявили, что украинские студенты по-прежнему смогут учиться бесплатно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

С 2022 года Литва разрешила украинцам, которые сбежали от войны, учиться в вузах бесплатно. Студенты, которые уже поступили на обучение, смогут закончить его без уплаты за обучение, но с сентября этого года эта схема не будет доступна для новых студентов из Украины.

"Мы организуем все мероприятия помощи гражданам Украины, проживающим в Литве, в ответ на потребности украинского государства, в сотрудничестве и без поощрения оттока людей из Украины. ... Это желание украинской стороны. В Украине есть высшие учебные заведения, и на данный момент нет необходимости переводить обучение в другое место", - рассказали в Министерстве образования.

Начиная с этого года, украинцы, которые закончили среднее образование и сдали выпускные экзамены в Литве, будут подчиняться тем же общим правилам поступления, что и граждане Литвы, и смогут претендовать на бюджетные места в государственных университетах и колледжах.

В то же время, несмотря на решение центрального правительства, некоторые высшие учебные заведения решили продолжать полностью или частично финансировать обучение украинских студентов.

Також читайте: Студентів буде менше: Кабмін різко зменшив держзамовлення на підготовку бакалаврів і магістрів

https://www.facebook.com/oleshkomiroslav?__cft__[0]=AZUMQHYjGrcDnQP-NdaVyeO9tUYvGXoFYgsnz8xEKqB9wC_JnezBSvDF6TVGvQIE3L0rb6MmyGL5Yb9M6C16B17QmNyP4ZpHFkg7D0JkCYoGirj6zV8Yv63xRKfTc0ru62wEJKpEy3rFgRIe2lKgz2xo_ryxkJTZ_4eA4fcjL6ZlbVE7_yM1BHnPeqoUqBE_Y24vpS0a1FvZW4d3iwLkMZfT&__tn__=-UC%2CP-R Myroslav Oleshko

https://www.facebook.com/oleshkomiroslav/posts/pfbid0gzMnb2Zgf2zEe37jEffnqE1UvzmETzxfSfDJxXBZjyrZK4EHmXhPzdLvtReNzh8Gl?__cft__[0]=AZUMQHYjGrcDnQP-NdaVyeO9tUYvGXoFYgsnz8xEKqB9wC_JnezBSvDF6TVGvQIE3L0rb6MmyGL5Yb9M6C16B17QmNyP4ZpHFkg7D0JkCYoGirj6zV8Yv63xRKfTc0ru62wEJKpEy3rFgRIe2lKgz2xo_ryxkJTZ_4eA4fcjL6ZlbVE7_yM1BHnPeqoUqBE_Y24vpS0a1FvZW4d3iwLkMZfT&__tn__=%2CO%2CP-R 33 хв ·

Литва припиняє безкоштовне навчання для українських студентів. Зроблено це за проханням української влади президента Зеленського.

****, які ви кончені. Ви дітям українським навіть за кордоном палки в колеса ставите. МЗС, яке при Зеленському тільки і гадає, як ще нашкодити своїм людям, як кріпаків повернути в стойло.

Жодної допомоги від Зеленського українцям за кордоном нема за всі роки. Лише приниження, створення перепон в намаганні повернути їх в країну під обстріли та життя без світла, води та тепла.

Головне, розрахуває влада ударом на дітей простих не багатих українців, щоб вони не вчились в Європі. Їх **** дітки, як в генпрокурора, Стефанчука, Гетьманцева, будуть далі вчитись за кордоном, бо гроші вкрадені на навчання є.
15.07.2024 17:32 Ответить
+28
без електрики та під обстрілами....Ви точно за зе голосували....
15.07.2024 17:37 Ответить
+20
Я завжди вважав що завдання держави - зробити комфортні умови своїм громадянам для проживання в будь-якій точці світу. А тут ось яка ху..ня малята. Читав на цензорі що до 2100 року населення України буде 15млн. Я думаю з такими потужними підходами ми такий показник отримаємо років через 5.
15.07.2024 17:35 Ответить
"За бажанням Україним" - це як, млять?!?!
15.07.2024 17:28 Ответить
Чухайте вже додому!...
15.07.2024 17:30 Ответить
Щоби що? Назвіть хоча-б один аргумент чому вони це повинні зробити?
15.07.2024 17:51 Ответить
Тому що гість бажаний тільки 3 дні
15.07.2024 20:34 Ответить
Я то в Україні, а дітям що тут зараз робити?
15.07.2024 18:05 Ответить
Ухилянт перепощує дезертира Олєшко, як свого рідного ?
15.07.2024 19:30 Ответить
16.07.2024 23:15 Ответить
Так це дезетир Олєшко усім розсилає, чи тілько корєфанам по ухилянню від армії ?
показать весь комментарий
так ти ж і є ухилянтом . сцикливим дурним ухилянтом
16.07.2024 23:34 Ответить
Що, соп..ь, здувся?
16.07.2024 23:37 Ответить
слабенький ти в колінцях ухилянте.
16.07.2024 23:38 Ответить
ти вже ттх ак 74 вивчив? чи тільки на картинках бачив?
16.07.2024 23:41 Ответить
Ти дрібний мерзот..к, що із особистих мотивів сприяє підриву обороноздатності країни. Типовий супєпатріот, шаньсоньє волохате
Потрапив би ти і тобі подібні, до рук солдатів, що через вас, ухилятнів сидять уже котрий місяць в опорниках, без змоги хоч водою ********...
Зараз ви банкуєте, диванні супєрпатріоти і ухилянти.. Після війни- ви в перших рядах сорочки на шаровари порвете. Шансьньє одним словом.
17.07.2024 00:36 Ответить
ухилянте, з 2014 року ти ховався під платтям своєї мамки? не задавився сцикунцю?
17.07.2024 09:25 Ответить
До тебе погато доходить навіть простий текст? Перечитай ще раз, що стосується таких як ти.
17.07.2024 10:38 Ответить
ухилянте,то де ти гнида ховаєшся до цих пір? в дружини під спідницею чи у мамуськи?
17.07.2024 14:25 Ответить
Е питання. На якій мові зараз навчаються діти простих не багатих українців?
Вони вже опанували літовську мову? Чи їм викладають українською?
Буде так. Бажаеш вчитися безкоштовно, вивчай мову.
Вважаю кожен українець це підтримае.
15.07.2024 20:41 Ответить
Як написано, так і зробить, млять!!

Зеленський, щось там мекав, про якийсь там, Універ *********** в Україні… Там і будуть навчатися, оті 73%…
15.07.2024 17:33 Ответить
оті 73% вміють нюхати кокс та бухать. читати не вміють.
15.07.2024 17:35 Ответить
Прочитай уважно статтю! Там все зрозуміло написано про причини того "бажання України"
15.07.2024 18:00 Ответить
Правильно, нехай у нас навчаються
15.07.2024 17:29 Ответить
без електрики та під обстрілами....Ви точно за зе голосували....
15.07.2024 17:37 Ответить
Где, за сколько и как? Без электричества, преподавателей и отопления зимой?
15.07.2024 17:50 Ответить
Як і всі інші студенти в Україні. Їх сотні тисяч, всі нормально навчаються. Або сидіть за кордоном і навчайтесь за власні кошти.
15.07.2024 19:34 Ответить
Пробачте але ви мені нагадуєте кацапів з їх "скрєпами"- самі сидимо в лайні і повинні якмога більше туди заманити людей......
15.07.2024 17:55 Ответить
такі, як ви і роблять лайно. А у нас люди кожний день жертвують своїм здоров'ям і життям. Заради чого? Щоб в Україні нікого не залишилось?
15.07.2024 18:09 Ответить
Ну то треба відміняти безвіз,та вводити виїздні візи ,як за часів комуняк в совку,геть вже подуріли,дегенерати.
15.07.2024 18:24 Ответить
А у тебе є мрія знищити Всіх в Україні 😡??? Ах ти ж ку#ва ....
15.07.2024 18:29 Ответить
Це я почала війну? Забирайте свої війська, кляті кацапи, і припинить нас обстрілювати!
15.07.2024 20:26 Ответить
Ну так тиж за це проголосувала. Тепер хавай.
15.07.2024 21:02 Ответить
Правильно Литва зробить! Не треба плутати, ПМЖ з туризмом!!
15.07.2024 17:30 Ответить
Я завжди вважав що завдання держави - зробити комфортні умови своїм громадянам для проживання в будь-якій точці світу. А тут ось яка ху..ня малята. Читав на цензорі що до 2100 року населення України буде 15млн. Я думаю з такими потужними підходами ми такий показник отримаємо років через 5.
15.07.2024 17:35 Ответить
бач що зелена мразото коїть....
15.07.2024 17:38 Ответить
Дякуємо диктатору зеленському. Всі ваші діти за кордоном, забезпечені, в безпеці і мають майбутнє. А постим людям дітей можна прямо в окопи відправляти?, щоб ви підораси могли ще посидіти при владі, ще трохи вкрасти Ненавиджу цей людоненависницький антиукраінський режим!
15.07.2024 17:39 Ответить
Турбота по-українськi
15.07.2024 17:41 Ответить
+++
15.07.2024 17:56 Ответить
Он украинец? Акуеть!
15.07.2024 19:16 Ответить
Хто?
18.07.2024 12:47 Ответить
зешмаркля это позор Украины.
15.07.2024 17:49 Ответить
Навіть більше
Усіх, у тому числі тих, хто виїхав, перевірити на детекторі брехні чи голосували вони за зеленського і якщо так, тоді всіх таких на фронт... і неважливо чи старий, кульгавий чи жінка.
Потрібно нести відповідальність за свої рішення.
Це буде справедливо.
15.07.2024 18:14 Ответить
Це точно,такі як ти,ОПешні шльондри-першими побіжуть служити кацапам.
15.07.2024 18:16 Ответить
Гадаю,що пропонували всім державам ЄС таке зробити,тільки Литва погодилась.
Молоді можу сказати-тікайте і ніколи не вертайтеся до цього зоопарку.
15.07.2024 18:12 Ответить
Авжеж, зеленій владі освічені громадяни непотрібні. Тупим бидлом керувати простіше. А його у нас як виявилося аж 73% . Ще цих молодих повернуть з закордону, телешмарафон зробить свою чорну справу і зелені матимуть 99% відсотків поржать-пожрать і какая разніца.
15.07.2024 18:19 Ответить
Після другої світової влада ссср- Сталіна також "просила" повернути совєцкіх людєй в лагеря Сибіру, Колими, Магадану, бо хтось мав "відбудовувати" цей радянський концтабір...
15.07.2024 18:35 Ответить
Ну це 3.14здець взагалі-у самих діти по закордонах живуть-навчаються.А з чужими дітьми розпоряджаються наче то їх приватна власність,кріпаки.
15.07.2024 18:41 Ответить
Всіх в стойло....бггггг
15.07.2024 18:50 Ответить
Яка турботлива укродержава.
Ненька чи потвора мачуха?
15.07.2024 18:54 Ответить
Зе-лупи взагалі охреніли,ви шо тих дітей народжували чи може їх годували водили в садочки і школи???Просто кон,,ені дегенера...и!!
15.07.2024 19:20 Ответить
це негідний вчинок зі сторони уряду України, навіть гидкий
15.07.2024 20:15 Ответить
Литва маленька країна з великим серцем. Багато народу прихистили від війни.допомогають фінансово.чому вони повинні за власний кошт навчати студентів?
15.07.2024 21:34 Ответить
вони не повинні і ніхто не повинен вчити наших дітей крім нашої держави. Але вони це робили і їх ніхто не примушував. Це гуманітарна акція порятунку так само як і 24 параграф. Але зі статі випливає що українська влада просить чи вимагає припинити дію безкоштовного навчання. Якщо це дійсно так то це тупо і підло. Це комуно/більшовистський стиль.
15.07.2024 23:31 Ответить
Як дбайливо!!!! Зелене лайно у дії!
15.07.2024 23:24 Ответить
....відчувається совок від дій нашої влади,це вірні спадкоємці совкових батьків.
Мордор аплодує їм .
16.07.2024 00:29 Ответить
Підлі люди не можуть думати о добробуті інших
06.11.2024 18:44 Ответить
 
 