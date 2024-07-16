Лекарства в Украине дороже, чем в ЕС: Рада приняла закон, чтобы это исправить

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно параллельного импорта лекарственных средств)", который позволяет параллельный импорт лекарств с 1 января 2025 года.

Соответствующий законопроект №11173 во втором чтении поддержал 281 нардеп, сообщается на сайте парламента.

Параллельный импорт предусматривает завоз лекарств в Украину не только через официальных производителей-экспортеров, а также через уполномоченных производителем дилеров.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что сейчас в Украине цены на некоторые лекарственные средства в несколько раз превышают стоимость этих препаратов в европейских странах. Кроме того, использование параллельного импорта позволяет уменьшить бюджет закупки препаратов в европейских странах. Следовательно, в определенных странах ЕС доля лекарственных средств на рынке, завезенных как параллельные, достигает 25%.

Авторы законопроекта указывают, что возможность параллельного импорта в Украине предусмотрена новой редакцией закона "О лекарственных средствах" от 28 июля 2022 года № 2469-IX, однако он вступит в силу только через 30 месяцев после военного положения.

"В то же время потребность в этом механизме является очень острой именно сейчас, в условиях войны и поэтому целесообразно эти механизмы ввести с 1 января 2025 года, раньше даты, когда будут введены в действие остальные положения закона "О лекарственных средствах", а именно через 30 месяцев после завершения военного положения", - отмечается в пояснительной записке.

Как сообщалось, украинцы покупают меньше лекарств, ведь цены на них растут.

В частности, аптечные продажи в Украине в январе-мае 2024 года выросли в денежном выражении на 13,87% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - до 80,16 млрд грн, однако уменьшились в натуральном (по количеству проданных упаковок) на 4,2% - до 491,36 млн единиц.

При этом средневзвешенная цена товаров аптечной корзины за этот период выросла до 163,14 грн - на 18,86% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Напомним, аптечные продажи в Украине в 2023 году выросли в денежном выражении почти на 21,67% по сравнению с 2022 годом - до 174,25 млрд грн, тогда как в натуральном - сократились на 4,76%, до 1,22 млрд упаковок.

Средневзвешенная цена единицы аптечной продажи по итогам прошлого года составила 142,96 грн, что на 27,75% больше, чем по итогам 2022 года.