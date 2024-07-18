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Волонтер Бондарь просит помочь собрать средства для оборудования передвижного стоматологического кабинета для военных

Волонтер Бондар збирає кошти на обладнання пересувного стоматологічного кабінету

Волонтер Юрий Бондарь просит помочь собрать средства для переоборудования прицепа в передвижной стоматологический кабинет для военных.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Есть прицеп, требующий демонтажа существующего оборудования, установка стоматологической установки (которая есть в наличии), оборудование дополнительным оборудованием, комплектование расходными материалами и другими "плюшками".

Все эти вещи и работы требуют финансового ресурса. Что-то мы сможем найти, попросить, получить, но не все в этом мире является бесплатным. Именно поэтому - прошу всех и каждого присоединиться к этому очередному проекту, который принесет реальную пользу бойцам. Воевать с зубной болью - просто не реально, и мы это знаем все", - написал Бондарь в фейсбуке.

пересувний стоматологічний кабінет
пересувний стоматологічний кабінет
пересувний стоматологічний кабінет

"Мы застряли с этим проектом!!! Несмотря на то, что мы имеем прицеп, имеем стоматологическую установку, часть необходимого инженерного оборудования - мы стоим на месте ...

Причина проста - отсутствие донатов, которые помогут реализовать этот проект. По состоянию на сегодня, имеем чуть более 12400 гривен ... Этой суммы совершенно не достаточно, чтобы покрыть приобретение материалов, которые нужны для переоборудования прицепа в стоматологический кабинет", - написал волонтер впоследствии.

Реквизиты для помощи

❗️Моно

https://send.monobank.ua/jar/6tHAfkWde3

5375411220314509

❗️Приват Банк

5168752087437912

❗️Ощадбанк

5167498980799138

❗️PayPal

[email protected]

Автор: 

помощь (7905) волонтеры (2646)


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18.07.2024 18:47 Ответить
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18.07.2024 18:48 Ответить
Мені здається, більш єфективним буде відкрити банку на зачистку Кабміну, а на решту купити 3 стомат кабінета

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18.07.2024 19:37 Ответить
Сподіваюсь, і для цього прийде час.
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19.07.2024 18:53 Ответить
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18.07.2024 20:11 Ответить
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18.07.2024 21:28 Ответить
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18.07.2024 22:10 Ответить
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18.07.2024 22:51 Ответить
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19.07.2024 18:51 Ответить
 
 