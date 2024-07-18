Волонтер Бондарь просит помочь собрать средства для оборудования передвижного стоматологического кабинета для военных

Волонтер Юрий Бондарь просит помочь собрать средства для переоборудования прицепа в передвижной стоматологический кабинет для военных.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Есть прицеп, требующий демонтажа существующего оборудования, установка стоматологической установки (которая есть в наличии), оборудование дополнительным оборудованием, комплектование расходными материалами и другими "плюшками".

Все эти вещи и работы требуют финансового ресурса. Что-то мы сможем найти, попросить, получить, но не все в этом мире является бесплатным. Именно поэтому - прошу всех и каждого присоединиться к этому очередному проекту, который принесет реальную пользу бойцам. Воевать с зубной болью - просто не реально, и мы это знаем все", - написал Бондарь в фейсбуке.







"Мы застряли с этим проектом!!! Несмотря на то, что мы имеем прицеп, имеем стоматологическую установку, часть необходимого инженерного оборудования - мы стоим на месте ...

Причина проста - отсутствие донатов, которые помогут реализовать этот проект. По состоянию на сегодня, имеем чуть более 12400 гривен ... Этой суммы совершенно не достаточно, чтобы покрыть приобретение материалов, которые нужны для переоборудования прицепа в стоматологический кабинет", - написал волонтер впоследствии.

Реквизиты для помощи

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