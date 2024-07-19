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Войска РФ обстреляли 5 громад Сумщины в течение дня. Зафиксировано 50 взрывов

Обстріли Сумщини 18 липня

В течение дня россияне совершили 10 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 50 взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Белопольская громада: враг бил из минометов (5 взрывов) и нанес удар FPV-дрону (1 взрыв), сброс с БПЛА 2 взрывных устройств (2 взрыва).
  • Хотинская громада: осуществлен пуск неуправляемых авиационных ракет с вертолета (НАР) (6 взрывов), обстрел из миномета (1 взрыв), сброс с БПЛА 1 взрывного устройства (1 взрыв).
  • Середино-Будская громада: произошел сброс с БПЛА 1 взрывного устройства (1 взрыв).
  • Шалыгинская громада: россияне ударили из РСЗО (15 взрывов).
  • Великописаревская громада: враг бил из артиллерии (8 взрывов), гранатометов (АГС) (10 взрывов).

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обстрел (28239) Сумская область (3406)


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