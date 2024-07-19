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В двух областях РФ и оккупированном Крыму заявили об атаке дронов

Український безпілотник

В Курской, Ростовской областях и в оккупированном Крыму заявили, что отражали налеты украинских дронов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что над областью сбито 11 беспилотников.

Местные источники сообщают о взрывах и пролете дронов, в том числе - прямо над Курском, и о том, что взрывы продолжаются.

Из Ростовской области поступают сообщения о стрельбе ПВО по украинским дронам в районе пригорода Ростова-на-Дону и о тревоге в 200 км от областного центра, в Морозовске.

В Севастополе сбито "от трех БПЛА".

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Автор: 

россия (96446) дроны (4209)


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незрозуміло куди всі ті 11 дронів летіли у Курській області.
До відома - щоб покласти розподільчу енергетику Курської області і плюс частину прилеглих щонайменше на декілька діб, достатньо щоби прилетіло хоча би по одному БПЛА (а краще по два) на чотири ПС: одна у Курську (https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B047 ПС Садовая , 330/110/35/10 кВ, 450 MVA) і три у області - https://www.google.com.ua/maps/place/52%C2%B024 ПС Железногорская 330/220/110 кВ, 1680 MVA у Желєзногорському районі, https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B029 ПС Курская 330/110/10кВ, 400 MVA у Медвенському районі і https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B038 ПС Южная 330/110/35 кВ, 400 MVA у Октябрьському районі.
Тм більше, що всі ці ПС знаходяться у межах 100 км від кордону Сумської області.
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19.07.2024 07:23 Ответить
а по АБ Морозовськ повинен прилітати не літачок з вуглеволокна, а ATACMS, або "шторм", або "скалп".... але ж ніт... Ескалація. Тому поки шо хай нас ****** КАБами.
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19.07.2024 07:31 Ответить
 
 