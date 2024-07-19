В двух областях РФ и оккупированном Крыму заявили об атаке дронов

В Курской, Ростовской областях и в оккупированном Крыму заявили, что отражали налеты украинских дронов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что над областью сбито 11 беспилотников.

Местные источники сообщают о взрывах и пролете дронов, в том числе - прямо над Курском, и о том, что взрывы продолжаются.

Из Ростовской области поступают сообщения о стрельбе ПВО по украинским дронам в районе пригорода Ростова-на-Дону и о тревоге в 200 км от областного центра, в Морозовске.

В Севастополе сбито "от трех БПЛА".

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