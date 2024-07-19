РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7488 посетителей онлайн
Новости
2 971 10

Оккупанты ударили по центральной части Чугуева, 7 раненых, в том числе - 14-летний мальчик (обновлено). ФОТОрепортаж

Чугуїв

Утром 19 июля российские захватчики нанесли мощный удар по городу Чугуеву.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Есть повреждения жилых домов, объектов торговли, социальной сферы и другой гражданской инфраструктуры.

"На эту минуту - 7 раненых, среди которых - мальчик 14 лет. Все - в среднем и легком состояниях. Состояние мальчика - стабильное. Ликвидация последствий продолжается", - отметил Синегубов.

Также читайте: Ночью оккупанты обстреляли село на Купянщине, есть погибшая и раненые

Впоследствии Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по городу около 4 часов утра. Попали в жилую застройку в центральной части.

"Все семеро пострадавших госпитализированы с осколочными ранениями, угрозы жизни нет.

Первое попадание - рядом с домом. Сгорели девять автомобилей. Повреждены остекления окон 9-этажного и 5-этажного домов, крыша и остекление окон 2-х этажного жилого дома, два магазина.

В результате второго попадания повреждены административные здания, остекление недостроенного пятиэтажного здания, частный дом", - уточнил Синегубов.

Знищені автомобілі у Чугуєві 19 липня
19 липня ворог вдарив по центральній частині Чугуєва
19 липня росіяни влучили у житлову забудову Чугуєва
Пошкоджена 5-поверхівка у Чугуєві
19 липня у Чугуєві піл російським уаром опинилися багатоповерхівки
Вирва після обстрілу Чугуєва 19 липня
Ворог о 4 ранку 19 липня вдарив по Чугуєву

Автор: 

обстрел (28239) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (561)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Схоже, Акела трошки "промахнувся".. Аде людям від цього не легше..
показать весь комментарий
19.07.2024 08:32 Ответить
звірство заради звірства..., тому що можуть та хочуть...
показать весь комментарий
19.07.2024 09:05 Ответить
Чому кремль досі цілий.
Зе клоун ку тебе є Sea Shadow - літять на 560 км, з модифікацієй полетять і на 1000, якого х.. москва ще ціла.
показать весь комментарий
21.07.2024 16:52 Ответить
 
 