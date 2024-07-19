Оккупанты ударили по центральной части Чугуева, 7 раненых, в том числе - 14-летний мальчик (обновлено). ФОТОрепортаж
Утром 19 июля российские захватчики нанесли мощный удар по городу Чугуеву.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Есть повреждения жилых домов, объектов торговли, социальной сферы и другой гражданской инфраструктуры.
"На эту минуту - 7 раненых, среди которых - мальчик 14 лет. Все - в среднем и легком состояниях. Состояние мальчика - стабильное. Ликвидация последствий продолжается", - отметил Синегубов.
Впоследствии Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по городу около 4 часов утра. Попали в жилую застройку в центральной части.
"Все семеро пострадавших госпитализированы с осколочными ранениями, угрозы жизни нет.
Первое попадание - рядом с домом. Сгорели девять автомобилей. Повреждены остекления окон 9-этажного и 5-этажного домов, крыша и остекление окон 2-х этажного жилого дома, два магазина.
В результате второго попадания повреждены административные здания, остекление недостроенного пятиэтажного здания, частный дом", - уточнил Синегубов.
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