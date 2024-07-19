Прошло 18 месяцев, а F-16 до нас не долетели, - Зеленский
Украина рассчитывала, что ее военные усилия будут активизированы прибытием самолетов F-16, обещанных союзниками этим летом, но пока Украина их еще не увидела.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью BBC заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский отметил, что новые истребители необходимы для того, чтобы помочь украинцам сбить доминирование России в воздухе и разблокировать небо.
Ранее Зеленский говорил, что Украине необходимо не менее 128 истребителей F-16, чтобы создать России эффективную конкуренцию в небе.
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+15 Василь Катц
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+12 Alex_Dimitrov
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+8 Семенец Шура
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Куди не кинь - всюди свиня.
https://zn.ua/ukr/macrolevel/pid-omoforom-zelenskoho-z-shefirom.html https://zn.ua/ukr/macrolevel/pid-omoforom-zelenskoho-z-shefirom.html
Щоб долетіти треба спочатку вилетіти, але, покищо, пролітають....
Или когда дадут самолеты сразу же удары Искандерами и Кинжалами, печальные видосики с горестным лицом и обидками на захидных партнеров?
Про це йому сказала Ленка. Коли об'їлась селедки.
Сглазил.
За інформацією ЗМІ, представник Пентагону займався координацією постачання винищувачів F-16 в Україну.
Як би хотіли - вже давно б дали , а так ...
Країни Балтії конфісковують машини у п'яних водіїв і передають українським військовим ( якщо звісно по дорозі їх не перехоплюють мародери-зермаки ). І це не є порушенням європейських законів.
Зермаки НЕ ХОЧУТЬ зробити те ж саме в Україні, п'яні вбивці за кермом продовжують вбивати українців, а громадяни по копійках збирати на автівки для ЗСУ.
Чому за 3 роки повномасштабки не вирішено питання з корчами для солдатів?
3 роки пацики колядують собі на корчі, 3 роки люди донатять, а питання не вирішується.
Завдання волонтерів, прикрити тимчасово пройоб держави.
ТИМЧАСОВО. Коли треба, бо так іноді буває.
Але коли на третьому році війни солдати стоять в рядочок і колядують собі на всрату тойоту, так війни не перемагають.
Перемагає система, стабільне та якісне забезпечення, логістика.
Це як про героїзм солдата, там де він має проявляти геройство, то десь є пройоб з забезпеченням та командуванням.
Так приблизно і з волонтерством. Пройоб з забезпеченням, волонтери напряглися, закрили питання.
Дуже зручно.
Потім сидять у студіях ведучі і з розумним виглядом чухають потилиці і розмірковують на тему «Чому ж люди перестали донатити… напевно через те, що вони підараси!».
Люди не підараси і люди не чекають прихід русскага міра.
А тому що 67% людей живуть за межею бідності і в них стоїть важливе питання, задонатити на черговий мегазбір, чи купити щось пожрать своїй дитині.
Питання до влади - Україна настільки бідна що проблема в 338 млн?
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/gretski_f_16_dlja_ukrajini_na_skilki_tse_realno_jaka_tsina_ta_stan-14977.html