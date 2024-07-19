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Прошло 18 месяцев, а F-16 до нас не долетели, - Зеленский

f-16,польща,літак

Украина рассчитывала, что ее военные усилия будут активизированы прибытием самолетов F-16, обещанных союзниками этим летом, но пока Украина их еще не увидела.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью BBC заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что новые истребители необходимы для того, чтобы помочь украинцам сбить доминирование России в воздухе и разблокировать небо.

Ранее Зеленский говорил, что Украине необходимо не менее 128 истребителей F-16, чтобы создать России эффективную конкуренцию в небе.

Читайте также: Обещанных Украине бортов F-16 уже вдвое больше, чем количество обученных пилотов и инженеров, - "слуга народа" Арахамия

Автор: 

Зеленский Владимир (21085) F-16 (571)


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Топ комментарии
+15
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19.07.2024 08:09 Ответить
+12
Авиационная коалиция была создана 16 мая прошлого года. Обучение летчиков и техников началось еще позже и заняло почти год. Но вопрос не только в этом... Инфраструктура готовы? Взлетные полосы, укрытия бетонные, запасные аэродромы, прикрытие Петриотами от баллистики?
Или когда дадут самолеты сразу же удары Искандерами и Кинжалами, печальные видосики с горестным лицом и обидками на захидных партнеров?
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19.07.2024 08:24 Ответить
+8
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19.07.2024 08:08 Ответить
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Зато скільки лайна людям скормили, так само ,як з контрнаступом
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19.07.2024 08:07 Ответить
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19.07.2024 08:09 Ответить
Вы хоть и сомнительный малый, бо обнуленный, но ваш подлиз засчитан... Такеой возраст "кучерявым" нарисовали. Там же явная тенденция - розумне волосся покидае дурну голову.
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19.07.2024 08:46 Ответить
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19.07.2024 08:08 Ответить
Ось хто з'їв всі F-16.)
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19.07.2024 08:20 Ответить
Щось нашому лідору дуже подобаються свиноподібні в усіх вимірах *слуги*.
Куди не кинь - всюди свиня.
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19.07.2024 08:25 Ответить
Летять! - от - от - як тои - так зразу
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19.07.2024 08:08 Ответить
Отдам, половіну, потом.
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19.07.2024 08:15 Ответить
Щоб ти з'їв,щоб не звіздів,Чегевара Оманський!))
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19.07.2024 08:10 Ответить
Данські F-16 надійдуть в Україну найближчим часом, - Зеленський після зустрічі з прем'єркою Данії Фредеріксен. Джерело:
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19.07.2024 08:11 Ответить
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19.07.2024 08:25 Ответить
Це ж було вже! (с)
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19.07.2024 15:19 Ответить
Ти все приклав до того щоб так трапилося. Тобі ті літаки потрібні щоб забезпечити захист зерновому коридору, щоб мити бабки а не воювати проти параші.
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19.07.2024 08:11 Ответить
Якось так... Там все. і F-16 теж.
https://zn.ua/ukr/macrolevel/pid-omoforom-zelenskoho-z-shefirom.html https://zn.ua/ukr/macrolevel/pid-omoforom-zelenskoho-z-shefirom.html
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19.07.2024 08:12 Ответить
"Минуло 18 місяців, а F-16 до нас не долетіли", - Зеленський Джерело:

Щоб долетіти треба спочатку вилетіти, але, покищо, пролітають....
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19.07.2024 08:15 Ответить
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19.07.2024 08:24 Ответить
Авиационная коалиция была создана 16 мая прошлого года. Обучение летчиков и техников началось еще позже и заняло почти год. Но вопрос не только в этом... Инфраструктура готовы? Взлетные полосы, укрытия бетонные, запасные аэродромы, прикрытие Петриотами от баллистики?
Или когда дадут самолеты сразу же удары Искандерами и Кинжалами, печальные видосики с горестным лицом и обидками на захидных партнеров?
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19.07.2024 08:24 Ответить
Навіщо це питати? Лідора такі подробиці не цікавлять. Він геостратег.
Про це йому сказала Ленка. Коли об'їлась селедки.
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19.07.2024 08:28 Ответить
Вы думаете дыбилу это осознать под силу... А тим часом, для дыбiлов - понты для приезжих. А понты то - на уровне мышления ребенка из детского садика... К слову, вспомнилось из того времени... Один малыш затырил конфету из кармана пальто кореша , которое висело в шкафчике...Но был замечен. На разборках: воспитатель - зачем ты своровал? -Ы-ы-ы!!! Я не воровал... - А шо же ты сделал? - Ы-ы-ы(с возмущением)!!! Я потихоньку взял-л-л-л... ы-ы-ы!!!
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19.07.2024 08:33 Ответить
Тобі одразу на мапі показати, тунгусе?
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20.07.2024 01:20 Ответить
Ще один вова - "наадуули, абдурілі"....
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19.07.2024 08:27 Ответить
"за нос вадилиии..."
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19.07.2024 15:20 Ответить
Зате ти встиг слітать всюди по декілька разів, хрінов зелений турист, а результатів від тебе ніяких.
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19.07.2024 08:27 Ответить
Краще б відправили послицю в турне, тренера по міньету. Вона б більше випросила. Або на крайній випадок групу сосен з ради під керівництвом агрохімії.
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19.07.2024 08:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=eg9APgsBgEk&t=32s Літаки літять чи вже не літять?
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19.07.2024 08:29 Ответить
мабуть допоки на вишці банкує диспетчер дермак літаки мАсово не поспішатимуть на зєлін еродрОм..
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19.07.2024 08:31 Ответить
Скажешь "гоп" как перескочишь, Вован.
Сглазил.
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19.07.2024 08:31 Ответить
F-16 ЛІТАК НЕВИДИМКА !!
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19.07.2024 08:31 Ответить
Як сказав Дуда, що українці повинні воювати з Засрашкою, а не Європа! Ми їм зброю, але стільки, щоб Засрашка не програла, а вони своїх солдатів, стільки, щоб Засрашка не виграла! А доля України Європу не хвилює аж ніяк!
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19.07.2024 08:31 Ответить
Вова в черговий раз свої величезні прорахунки хоче повісити на партнерів, на західні країни і головне, що зелені барани 73%, це хавають. Краще скажи, де захисні споруди для цих літаків і логістика? Немає? А давно могло бути, але ніхто їх не будує, як і фортифікації для військових біля Бахмута, Северодонецька, Лісічанська (в свій час), навкруги Харкова... всі гроші розікрли і збрехали наріду, що все окей. 9 мільярдів, виділених партнерами для захисних споруд ТЕС , ТЕЦ і ГЕС де? Та де, вкрали, а наріду сказали, що підготувалися і готові на 100%.
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19.07.2024 08:36 Ответить
Літачкі літять будем всіх бомбіть! А поки шо ******** нас
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19.07.2024 08:39 Ответить
Хахахахаха ..Це каже президент ..Ймовірно вони і не долетять
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19.07.2024 08:43 Ответить
Просто пилоты еще инглишь не выучили. Вот как выучат, то сразу начнут учиться на самолетах. "А то я он дьюти тудай. Лондон из зе капитал о греат Британ. Май нэйм из Потап энд Настя Каменских"
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19.07.2024 08:43 Ответить
@ 25 червня 2024 року в київському готелі Hilton було виявлене тіло співробітника посольства США, який помер днем раніше. Про це було офіційно https://www.radiosvoboda.org/a/news-posolstvo-ssha-spivrobitnyk-smert/33011421.html сповіщено для ЗМІ. Як з'ясувалось, воно належало військовому аташе, офіцеру ВПС США Річарду Гаррі Кірліну.
За інформацією ЗМІ, представник Пентагону займався координацією постачання винищувачів F-16 в Україну.
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19.07.2024 08:48 Ответить
с таким уровнем коррупции может долететь только дирка от бублика и от мертвого слона уши
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19.07.2024 08:55 Ответить
Висновки робіть самі
Як би хотіли - вже давно б дали , а так ...
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19.07.2024 08:57 Ответить
А дехто чекає кінець «епохи бідності» більше 5 років.
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19.07.2024 09:12 Ответить
Істота, яка може, але НЕ хоче забезпечити ЗСУ навіть автівками, продовжує накидувати на партнерів.
Країни Балтії конфісковують машини у п'яних водіїв і передають українським військовим ( якщо звісно по дорозі їх не перехоплюють мародери-зермаки ). І це не є порушенням європейських законів.
Зермаки НЕ ХОЧУТЬ зробити те ж саме в Україні, п'яні вбивці за кермом продовжують вбивати українців, а громадяни по копійках збирати на автівки для ЗСУ.
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19.07.2024 09:22 Ответить
Stodnevka

Чому за 3 роки повномасштабки не вирішено питання з корчами для солдатів?

3 роки пацики колядують собі на корчі, 3 роки люди донатять, а питання не вирішується.
Завдання волонтерів, прикрити тимчасово пройоб держави.

ТИМЧАСОВО. Коли треба, бо так іноді буває.
Але коли на третьому році війни солдати стоять в рядочок і колядують собі на всрату тойоту, так війни не перемагають.
Перемагає система, стабільне та якісне забезпечення, логістика.
Це як про героїзм солдата, там де він має проявляти геройство, то десь є пройоб з забезпеченням та командуванням.
Так приблизно і з волонтерством. Пройоб з забезпеченням, волонтери напряглися, закрили питання.
Дуже зручно.
Потім сидять у студіях ведучі і з розумним виглядом чухають потилиці і розмірковують на тему «Чому ж люди перестали донатити… напевно через те, що вони підараси!».
Люди не підараси і люди не чекають прихід русскага міра.
А тому що 67% людей живуть за межею бідності і в них стоїть важливе питання, задонатити на черговий мегазбір, чи купити щось пожрать своїй дитині.
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19.07.2024 09:24 Ответить
Зате ТЦК з поліцаями їздять на новесеньких пікапах
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19.07.2024 10:32 Ответить
Клоун, а де ти ці літаки будеш тримати, якщо незбудовано ні одного бетоного ангара для них. Тому і недають літаків
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19.07.2024 10:11 Ответить
Бетонний ангар не панацея від півтонної ракети.... потрібно 2 Патріота на аеродром для захисту від балістики... та Гепарди від малих цілей
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19.07.2024 10:51 Ответить
24 вживаних F-16 MLU за 338 млн млн доларів, тобто по 14 млн за літак.

Питання до влади - Україна настільки бідна що проблема в 338 млн?

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/gretski_f_16_dlja_ukrajini_na_skilki_tse_realno_jaka_tsina_ta_stan-14977.html
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19.07.2024 10:24 Ответить
А недавно запілив відосик "Літаки летять, будем всєх бамбіть". Не допомогло?
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19.07.2024 12:43 Ответить
Да, выплюньте уже эту жвачку "F-16"!
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19.07.2024 12:49 Ответить
Просто Бідон все ніяк не хоче повірити, что Президентом України є Зеленський, а не пітун, якого він борить увесь цей час.
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19.07.2024 12:52 Ответить
вони тягнуть до виборів сша. Не дай Бог Україна роздолбе кацапів. І що тоді робити сша?
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19.07.2024 22:26 Ответить
 
 