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Новости Война
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Чтобы закончить войну, нужно вооружить Украину, - нидерландский евродепутат

Євродепутат Ройтен розповів, які закінчити війну в Україні

Чтобы закончить войну, Западу необходимо дать Украине больше оружия для победы в войне против РФ. Потому что чем больше оружия получит Украина и чем эффективнее сможет защищать себя, в частности, нанося удары по военным целям в России, тем меньше будет жертв среди мирного населения.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Европейского парламента от Нидерландов (Прогрессивный альянс социалистов и демократов), член комитета по иностранным отношениям Тейс Ройтен, передает Цензор.НЕТ.

"Я устал от правительств стран-членов ЕС, выражающих сочувствие по поводу ракетной атаки на Киев, в то время как мы уже несколько месяцев слышим, как Украина просит конкретные системы вооружения, которые есть в хранилищах Европейского Союза (...) Слова о том, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, становятся пустыми словами. Их больше не воспринимают всерьез. Я уже больше года говорю, что нам нужно перестать говорить не "столько, сколько будет нужно", а говорить - "как можно скорее". Чем эффективнее Украина сможет защищать себя, нанося удары по военным целям в России, откуда происходят атаки, и обеспечивая безопасность собственного неба с помощью самолетов, которые будут им предоставлены, тем меньшим будет количество жертв (среди мирного населения. - Ред.)", - заявил политик.

"Всем, кто говорит, что хочет, чтобы эта война прекратилась, потому что она уносит слишком много жизней, я отвечаю, что мы должны предоставить Украине оружие, которое необходимо для самообороны, чтобы сохранить жизнь. Нам нужно защитить Европу. Нам нужно инвестировать в европейскую безопасность, не потому что мы хотим войны, а потому что мы хотим ее предотвратить (...) Я верю, что Украина в будущем в конце концов сделает Европейский союз сильнее, а также станет для нас партнером по безопасности. Но для того, чтобы оказаться в такой ситуации, нам нужно дать Украине оружие, необходимое для победы", - подытожил европарламентарий.

Ранее депутат Европейского парламента от Румынии, член комитета по иностранным отношениям Драгош Тудораке призвал закупать оружие для Украины, одновременно инвестируя в ВПК ЕС. По его мнению, подход Европейского Союза к вооружению Украины должен включать два направления - выделение средств на закупку вооружений на мировом рынке и выделение средств для инвестиций в наращивание производственных мощностей военно-промышленного комплекса ЕС.

Также читайте: F-16 поступят в Украину в ближайшее время, - министр обороны Нидерландов Брекельманс

Автор: 

Европа (1941) Нидерланды (1615)


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Топ комментарии
+4
Як иого осяинуло!
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19.07.2024 09:02 Ответить
+3
все на рівні розмов і висловлювань
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19.07.2024 09:14 Ответить
+2
осяйнуті там є, але мало, і вони не вирішують питання дозволу бити наданою зброєю по теріторії рф.
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19.07.2024 09:06 Ответить
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Як иого осяинуло!
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19.07.2024 09:02 Ответить
осяйнуті там є, але мало, і вони не вирішують питання дозволу бити наданою зброєю по теріторії рф.
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19.07.2024 09:06 Ответить
Ключове слово потрібно!
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19.07.2024 09:04 Ответить
все на рівні розмов і висловлювань
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19.07.2024 09:14 Ответить
Як і в тебе.
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19.07.2024 09:27 Ответить
Про літаки вже мовчать
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19.07.2024 09:19 Ответить
А він повинен був перелічити всі можливі види озброєнь і назвати точну кількість аж до кожного патрона, щоб тобі догодити?
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19.07.2024 09:26 Ответить
Пізно всралися. Озброювати Україну треба було в 22 році, тепер це вже, як мертвому припарки. Та й далі пафосного піздіжу, в наших "союзників" справи не йдуть.
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19.07.2024 09:24 Ответить
В чому конкретно винен даний депутат, що ти під його словами вирішила висратися?
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19.07.2024 09:29 Ответить
Шуруй за руським кораблем, замало дегенератне, навчися спочатку розмовляти, а не спати ротом незнайомим жінкам!
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19.07.2024 09:33 Ответить
Ти жінка? Ти істота, в якої з рота гівно лізе.

Чому ти завжди намагаєшся зробити винними проукраїнських людей на Заході?
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19.07.2024 09:42 Ответить
...але ніхто не бажає напружуватися, окрім країн Балтії та ляхів з чехами.
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19.07.2024 09:30 Ответить
 
 