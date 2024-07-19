РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8000 посетителей онлайн
Новости
6 772 39

В горах Закарпатья обнаружили тело молодого человека, - ГПСУ. ФОТО

Тіло чоловіка виявили прикордонники у горах Закарпаття

Вчера ночью пограничный наряд во время патрулирования украинско-словацкого участка границы обнаружил в двух километрах от госграницы неизвестного человека без признаков жизни.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Во время патрулирования украинско-словацкого участка границы сработала служебная собака, обученная на поиск человека. В ходе дальнейшей проверки военнослужащие заметили труп мужчины, который пролежал в лесу по меньшей мере несколько суток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рядом с мужчиной нашли рюкзак с его паспортом, личными вещами и деньгами. По документам, погибший является 29-летним жителем Полтавщины.

Также смотрите: Мужчина заплатил 13 тыс. евро за выезд в Румынию в нише для багажа микроавтобуса, - ГПСУ. ФОТО

Предварительно, признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Об этом случае пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции. Дата и причина смерти будут установлены соответствующими экспертами.

Тіло чоловіка виявили прикордонники у горах Закарпаття
Тіло чоловіка виявили прикордонники у горах Закарпаття
Тіло чоловіка виявили прикордонники у горах Закарпаття

Автор: 

горы (103) Госпогранслужба (6641) граница (5312) смерть (9260) Закарпатская область (2617)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
спочатку па пріколу прагаласавал хужє нє будєт а потім ось так
показать весь комментарий
19.07.2024 10:42 Ответить
+11
Застрелили і через кілька днів знайшли!
показать весь комментарий
19.07.2024 10:46 Ответить
+8
100 проц! А це повернулись шоб зʼїсти, заодно приховати сліди від куль
показать весь комментарий
19.07.2024 10:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не в той бік ішов.
показать весь комментарий
19.07.2024 10:54 Ответить
гнилий народець пішов- і духовно і фізично: пропасти в Карпатах влітку треба уміти
показать весь комментарий
19.07.2024 13:30 Ответить
А навіщо він цей ГУЛАГ обрав в 19-му? )))
показать весь комментарий
19.07.2024 11:13 Ответить
показать весь комментарий
19.07.2024 11:15 Ответить
Рускій, запам'ятай країни мрій: північна Корея, московія, Іран...
А відбиватись від нападників, захищати свої сім'ї і домівки, це обов'язок кожного чоловіка.
Проте, царства небесного нещасному ухилянту
показать весь комментарий
19.07.2024 11:19 Ответить
Ні,країна мрій це там де працює конституція де чиновників які крадуть садять до в'язниці а не приймають закони щоб корупціонер зміг відкупитися і далі красти,країна мрій це тоді коли людей не викрадають на вулицях та без підготовки відправляють на убій,країна мрій це там де хочеться жити а не там де тепе спочатку грабують а потім вбивають,країна мрій де влюдей є свобода де рівні усі перд законом і бідний і багатий і коли приходить війна і бідний і багатий сидять разом у одному окопі...тепер ти мене зрозумів вкраїнчику що таке країна мрій?
показать весь комментарий
19.07.2024 11:40 Ответить
Країна мрій-це коли голосують ГОЛОВОЮ з мізками,а не дупою тоді і будуть всі інші мрії!!! А під час війни не сильно питали і питають,що ти вмієш робити,тесть(покійний)розповідав,німці вже на підході,прийшли всіх забрали,хоча майже всі НІКОЛИ навіть на бачили гвинтівки,і погнали,та не далеко,кілометрів за 20-ть від дому,а потім приходять і кажуть--ПО ДОМАМ,бо скрізь вже німці!! По Вашому,краще втопитись або загинути в горах,аніж віддати життя за Країну(тільки не потрібно писати про олігархів) ЖОДЕН боєць не воює за олігархів чи корупціонерів,а воюють за те,ЩОБ УКРАЇНА ВИЖИЛА!!!! І чим цей самогубець кращий за тих пацанів 18-20 річних,які гинуть,вони ЖИТИ не хочуть? З одним згоден,якщо війна--то всі рівні і в першу чергу в окопі повині сидіти діточки гнилої свори,а не трактористи,шахтарі і т .п.,повині приклад подати такі як Тищенко,Пікалов,Лещенко і далі по списку!!!! Тут Ви праві.
показать весь комментарий
19.07.2024 16:53 Ответить
Рускій, ти свідомо маніпулюєш. Ознаки правової держави я вивчив ще 30 років назад. Але ж тебе все влаштовувала корупція, соціальна несправедливість тощо.
Ти сидів і чекав, що хтось зробить країну мрій за тебе. А тепер ти ховаєшся і чекаєш, що хтось за тебе відіб'ється від кацапів. Країну потрібно спочатку захистити щоб збудувати краще життя. Але що я пишу рюському... Твоє завдання тут мутити зраду і підбивати на ухилянство

До речі ,"вкраїнчики" це ті, що зі зброєю в руках захищають Україну. Я в тобі не не помилився, ускій. Україна ж для тебе теж порноактриса. Рекомендую підійти до військового і назвати його "вкраїнчиком" у вічі.
показать весь комментарий
19.07.2024 16:59 Ответить
До ГУЛАГУ тобі запорєбрік, рюцьке!
показать весь комментарий
19.07.2024 11:53 Ответить
Скопище ухилянтів, що ховається під спідницями баб, вилізло поволати, що хтось повинен за них воювати поки вони неможуть вільно купатись в морі! Як ви дрищі вже надоїли своїм ниттям!
показать весь комментарий
19.07.2024 12:38 Ответить
пане неухилянте ви з якого окопу зараз пишете мені?
показать весь комментарий
19.07.2024 12:42 Ответить
https://censor.net/ua/photo_news/3500504/strilyanyna_v_odesi_u_politsiyi_prokomentuvaly_intsydent_na_pryvozi
показать весь комментарий
19.07.2024 12:43 Ответить
Я, бовдуре, зараз в тому окопі, що постачає в твою хату газ! Пройшов ВЛК та ні від кого не ховався, навідміну від тебе, дрища!
показать весь комментарий
19.07.2024 12:46 Ответить
Курилівська сільська територіальна громада Куп'янского району.

Але ж ти зассиш, Максім Х...й.
показать весь комментарий
19.07.2024 17:14 Ответить
Тобто ту ділянку вони раніше не оглядали?! Так?
Маршрутів віверених у ДПРС немає...ходять хаотично...
а службовий собака? ні, не чули.
показать весь комментарий
19.07.2024 10:41 Ответить
ти шо дурне? ДПСУ мають там мільйон людей тримати шоб могли кожен день під кожен кущ в горах зазирати?
показать весь комментарий
19.07.2024 11:12 Ответить
О, великим начальником, мабуть, працюєш! В аудиторській компанії.
PS. А може працював. Та вигнали).
показать весь комментарий
19.07.2024 11:19 Ответить
И под каждым ей кустом
Был готов и стол и дом....
не я сказав.
показать весь комментарий
19.07.2024 11:30 Ответить
так Ви Ванга чи Буданга?!!!
показать весь комментарий
19.07.2024 11:31 Ответить
спочатку па пріколу прагаласавал хужє нє будєт а потім ось так
показать весь комментарий
19.07.2024 10:42 Ответить
Застрелили і через кілька днів знайшли!
показать весь комментарий
19.07.2024 10:46 Ответить
100 проц! А це повернулись шоб зʼїсти, заодно приховати сліди від куль
показать весь комментарий
19.07.2024 10:51 Ответить
показать весь комментарий
19.07.2024 10:52 Ответить
нІ
показать весь комментарий
19.07.2024 11:00 Ответить
Смерть через гострий напад ностальгії.
показать весь комментарий
19.07.2024 10:53 Ответить
Мабуть тікав від зе-покращення
показать весь комментарий
19.07.2024 10:58 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
19.07.2024 11:24 Ответить
Ковбаса така добра що ніхто з звірів не поласував..
показать весь комментарий
19.07.2024 11:27 Ответить
Таке лайно навіть звірі не їдять)))
показать весь комментарий
19.07.2024 11:56 Ответить
Вместо Безвиза...
показать весь комментарий
19.07.2024 11:31 Ответить
самі обрали "вмєсто безвіза у 2019 р."
показать весь комментарий
19.07.2024 13:32 Ответить
Могли бандити кинути там і все. Ніхто їх і шукати не буде. Спишуть на ухилянта
показать весь комментарий
19.07.2024 15:42 Ответить
Признаков насильственной смерти нет, а те два десятка пуль в голове не считаются.
показать весь комментарий
19.07.2024 21:35 Ответить
 
 