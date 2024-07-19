В горах Закарпатья обнаружили тело молодого человека, - ГПСУ. ФОТО

Вчера ночью пограничный наряд во время патрулирования украинско-словацкого участка границы обнаружил в двух километрах от госграницы неизвестного человека без признаков жизни.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Во время патрулирования украинско-словацкого участка границы сработала служебная собака, обученная на поиск человека. В ходе дальнейшей проверки военнослужащие заметили труп мужчины, который пролежал в лесу по меньшей мере несколько суток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рядом с мужчиной нашли рюкзак с его паспортом, личными вещами и деньгами. По документам, погибший является 29-летним жителем Полтавщины.

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Предварительно, признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Об этом случае пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции. Дата и причина смерти будут установлены соответствующими экспертами.





