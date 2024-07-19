В горах Закарпатья обнаружили тело молодого человека, - ГПСУ. ФОТО
Вчера ночью пограничный наряд во время патрулирования украинско-словацкого участка границы обнаружил в двух километрах от госграницы неизвестного человека без признаков жизни.
Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Во время патрулирования украинско-словацкого участка границы сработала служебная собака, обученная на поиск человека. В ходе дальнейшей проверки военнослужащие заметили труп мужчины, который пролежал в лесу по меньшей мере несколько суток", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рядом с мужчиной нашли рюкзак с его паспортом, личными вещами и деньгами. По документам, погибший является 29-летним жителем Полтавщины.
Предварительно, признаков насильственной смерти обнаружено не было.
Об этом случае пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции. Дата и причина смерти будут установлены соответствующими экспертами.
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А відбиватись від нападників, захищати свої сім'ї і домівки, це обов'язок кожного чоловіка.
Проте, царства небесного нещасному ухилянту
Ти сидів і чекав, що хтось зробить країну мрій за тебе. А тепер ти ховаєшся і чекаєш, що хтось за тебе відіб'ється від кацапів. Країну потрібно спочатку захистити щоб збудувати краще життя. Але що я пишу рюському... Твоє завдання тут мутити зраду і підбивати на ухилянство
До речі ,"вкраїнчики" це ті, що зі зброєю в руках захищають Україну. Я в тобі не не помилився, ускій. Україна ж для тебе теж порноактриса. Рекомендую підійти до військового і назвати його "вкраїнчиком" у вічі.
Але ж ти зассиш, Максім Х...й.
Маршрутів віверених у ДПРС немає...ходять хаотично...
а службовий собака? ні, не чули.
PS. А може працював. Та вигнали).
Был готов и стол и дом....
не я сказав.